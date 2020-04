‘Barcelona raakt Dembélé niet kwijt ondanks halvering aankoopbedrag’

Ousmane Dembélé lijkt nog minstens een seizoen aan Barcelona verbonden te zijn. Marca meldt maandag dat de Catalaanse grootmacht minstens zestig miljoen euro vraagt voor de blessuregevoelige vleugelaanvaller, maar meldt er tevens bij dat voorlopig geen enkele club wil of kan voldoen aan deze vraagprijs. Het contract van Dembélé in het Camp Nou loopt na afloop van dit seizoen nog twee jaar door.

Vanwege de aanhoudende coronacrisis zijn clubs momenteel niet bereid om met een bod van zestig miljoen euro bij de clubleiding van Barcelona aan te komen, zo klinkt het. Daarnaast zijn er twijfels over de inzetbaarheid van Dembélé, die momenteel herstellende is van een zware hamstringblessure. De Franse buitenspeler werd enige tijd geleden geopereerd in Finland en maakt naar verwachting pas in augustus zijn rentree op het trainingsveld van Barcelona.

Kort voordat het opnieuw mis ging met Dembélé, die bij Barcelona van de ene in de ander blessure valt, sprak diens zaakwaarnemer nog met de leiding van de Catalanen over de toekomst van de Fransman in het Camp Nou. Volgens Marca heeft Barcelona nog steeds voldoende vertrouwen in de samenwerking, ondanks het feit dat Dembélé sinds zijn komst in 2017 al zeven keer een blessure heeft opgelopen. Mede hierdoor is hij nog steeds geen vaste waarde in de voorhoede van de koploper in LaLiga.

Dembélé werd bijna drie jaar geleden voor 125 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. Enkele jaren later gaat Barcelona dus akkoord met ongeveer de helft van dat bedrag, al staan de clubs volgens berichtgeving van Marca bepaald nog niet in de rij voor de 22-jarige aanvaller. Sport daarentegen wist vorige week te melden dat Liverpool negentig miljoen euro zou willen neerleggen voor Dembélé, die 74 wedstrijden voor Barcelona achter zijn naam heeft staan.