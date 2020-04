Man United op ‘sensationeel duo’ gewezen: ‘Daarom moet Pogba blijven’

Paul Pogba beschikt bij Manchester United over een contract tot medio 2021, maar in de Engelse media wordt al enige tijd getwijfeld over het aanblijven van de middenvelder op Old Trafford. Trainer Zinédine Zidane zou hem naar verluidt heel graag naar Real Madrid halen. Voormalig doelman Mark Bosnich adviseert de clubleiding van Manchester United echter om de samenwerking met Pogba niet deze zomer al stop te zetten.

"Ze moeten hem zolang mogelijk voor de club behouden", vertelt Bosnich, als speler over twee periodes verbonden aan Manchester United, in een onderhoud met Sky Sports. "De club kan dat ook als beste beoordelen, want zij maken Pogba dagelijks mee tussen die vier muren. Ze moeten doorzetten met hem, want ze hebben veel geld (105 miljoen euro in 2016, red.) voor hem neergelegd. Het is zeer de vraag of ze dat bedrag ooit voor hem terugkrijgen."

Bosnisch is van mening dat er zeker nog toekomst is voor Pogba bij Manchester United. "Als hij zich tenminste van zijn beste kant laat zien en goede prestaties aflevert. Hij kan samen met Bruno Fernandes centraal op het middenveld uitgroeien tot een ware sensatie." De oud-doelman voorziet problemen bij een eventuele verkoop van Pogba. "Je moet voor een speler met een dergelijke status een geschikte vervanger halen. Dat zal waarschijnlijk ook meespelen in de besluitvorming van de clubleiding."

Volgens manager Ole Gunnar Solskjaer komt Pogba, die enkele maanden ontbrak vanwege een enkelblessure, wel degelijk nog voor in de plannen voor volgend seizoen. De geruchten over een mogelijke overstap naar Real of Juventus, aangewakkerd door zaakwaarnemer Mino Raiola, zorgden in februari nog voor irritatie bij Solskjaer. "Paul is onze speler, niet die van Mino", zo liet de Noorse coach weten in de Engelse media. Raiola kwam via de sociale media al snel met een reactie richting de keuzeheer van the Red Devils. "Paul is niet mijn eigendom, maar ook zeker niet het eigendom van Solskjaer. Paul gaat daar helemaal zelf over. Een mens is namelijk geen bezit. Ik hoop niet dat Solskjaer Pogba als zijn gevangene ziet."