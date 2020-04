Maduro gaat eerste klus als hoofdtrainer aan: ‘De club past goed bij mij’

Hedwiges Maduro was al werkzaam als jeugdtrainer bij Almere City FC en de voormalige middenvelder heeft nu een nieuwe functie gekregen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie laat maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat Maduro aan de slag gaat als hoofdtrainer van Almere City Onder-21. De achttienvoudig international van het Nederlands elftal heeft een tweejarig contract gesigneerd.

Maduro staat met zijn nieuwe klus voor het eerst op eigen benen als zelfstandig hoofdtrainer, zo benadrukt Almere City. “Voor mij is dit een hele mooie uitdaging. Ik ben geboren in Almere en heb een goede binding met de stad en de club. In de afgelopen maanden heb ik gezien dat er veel talent met ambitie rondloopt in de jeugdopleiding van Almere City FC”, gaat hij zelf in op zijn nieuwe functie. “Mijn grootste uitdaging is om die jongens te helpen zich verder te ontwikkelen en beter te worden”

“Daarnaast kan ik mijzelf verder ontwikkelen als hoofdtrainer. Ik denk daarom dat de club en ik goed bij elkaar passen.” Maduro is momenteel bezig met het behalen van de hoogste trainingsdiploma’s en is ook werkzaam als analyticus bij FOX Sports. Daarnaast werkt hij als assistent bij Oranje Onder-18 en Jong Oranje. Maduro krijgt van Almere City in de komende seizoenen de ruimte om deze functies uit te blijven voeren: “Met zijn ervaring, kennis en netwerk is Hedwiges een versterking voor onze organisatie”, voegt technisch manager Teun Jacobs toe.

“De spelers waar hij mee gaat werken zitten in de laatste fase van hun ontwikkeling van talent naar profvoetballer. Als voormalig topspeler kent Hedwiges het klappen van de zweep. Die ervaring kan hij overbrengen op onze spelers en zijn kennis kan hij delen met collega-trainers. Wij kunnen hem op onze beurt helpen door hem voor het eerst aan de slag te laten gaan als zelfstandig hoofdtrainer. Op die manier is er sprake van een win-winsituatie”, sluit Jacobs af.