Verbazing over ruzie bij werkgever Van Persie: ‘Dat zou ik nooit doen’

In Engeland is volgens onder meer de Daily Mirror een ware pundit war gaande, nu de Premier League en de Europese clubcompetities voorlopig stilliggen. BT Sport besloot al eerder om dit seizoen per wedstrijd uit te betalen, wat vanwege de coronacrisis tot onvrede heeft geleid bij onder meer de analisten Rio Ferdinand, Jermaine Jenas en Robbie Savage. Het drietal maakt zich grote zorgen over toekomstige betalingen. Bij voornoemde zender is tevens Robin van Persie als analyticus werkzaam. Er wordt al nagedacht over een rechtszaak tussen beide partijen. Oud-speler Ali Boussaboun kijkt met verbazing naar de recente ontwikkelingen in Engeland.

"Ik zou nooit een rechtszaak tegen de zender aanspannen, zij zitten ook met de handen in het haar", vertelt FOX Sports-analist Boussaboun in een interview met het Algemeen Dagblad. "Als iemand op de grond ligt, ga ik niet natrappen. Je moet ook nooit vergeten wat iemand voor je gedaan heeft. FOX geeft mij de kans om iets heel leuks te doen." Boussaboun was voor de uitbraak van het coronavirus geregeld bij wedstrijden in de Eredivisie aanwezig om analyses te verzorgen.

"Ik zat er steeds meer in", vervolgt Boussaboun. "In het weekeinde ging ik lekker naar de stadions, maar ik mis nu zelfs het huiswerk. Dat deed ik altijd doordeweeks om goed voorbereid te zijn." De oud-aanvaller van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord weet niet wanneer hij weer als analist aan de slag kan. "Nu heb ik goed mijn best gedaan in mijn carrière en heb ik niets te klagen, maar het is wel lekker om te doen. Wij gaan niet in lege stadions staan praten."

Boussaboun behoort naar eigen zeggen nog niet tot het rijtje topanalisten van de betaalzender. "Ik ben ook geen vaste analyticus bij FOX zoals Kenneth Perez en Kees Kwakman dat zijn", zo verklaart de voormalig vleugelaanvaller. "Ik weet niets eens welke wedstrijd ik dit weekeinde zou hebben gehad. We krijgen het laat te horen en zijn flexibel." Boussaboun vindt het jammer dat de discussie in Engeland voornamelijk om geld draait. "Ik heb altijd goed geld willen verdienen, maar niet ten koste van alles. We missen menselijkheid. Er is te weinig liefde en genegenheid. Mensen kunnen de boodschappen niet betalen, zelfstandigen gaan failliet. Dat is veel erger."