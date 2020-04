Cultuurshock voor Moreno na vertrek bij PSV: ‘Waarom wist ik dat niet?’

Héctor Moreno droeg tussen 2015 en 2017 in totaal tachtig keer het shirt van PSV. De Mexicaanse verdediger werd vervolgens voor zes miljoen euro opgehaald door AS Roma, dat echter slechts een halfjaar de beschikking had over de ervaren mandekker. Moreno begon al met de nodige schrik aan zijn avontuur in de Serie A, zo blijkt enkele jaren later in een interview met Multimedio Deportes.

"Toen ik bij AS Roma had getekend kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal niet wist hoe ik moest verdedigen", aldus de openhartige Moreno, die tegenwoordig actief is bij Al-Gharafa in de Qatarese competitie. "Toen ik op vijftienjarige leeftijd terechtkwam bij Pumas in Mexico was dat al het geval. Toen ik de overstap maakte naar AS Roma bedacht ik me dat dat gevoel nog steeds niet verdwenen was."

In Rome ging vervolgens een wereld voor hem open. "Ik heb nooit zoveel geleerd als in die zeven maanden bij AS Roma", beaamt Moreno. "Ik kreeg op trainingen dingen uitgelegd waarvan ik dacht: Hoe is het mogelijk dat ik dit nog niet wist? Ik had altijd met trainers gewerkt die de focus doorgaans op aanvallend voetbal hadden liggen." Ondanks de leerzame oefensessies kwam de voormalig PSV’er tot slechts zes optredens in de hoofdmacht van i Giallorossi.

Moreno koos in januari 2018 voor een vertrek bij AS Roma, dat uiteindelijk zes miljoen euro overhield aan de tussentijdse transfer van de verdediger richting Real Sociedad. In Spanje kwam hij weer geregeld aan spelen toe en mede daardoor werd Moreno opgenomen in de Mexicaanse selectie voor het WK in Rusland. Vorig jaar zomer werd de routinier, die eerder in Nederland drie seizoenen voor AZ uitkwam, de eerste speler ooit uit Mexico die in de hoogste divisie van Qatar ging spelen.