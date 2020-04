Gary Neville suggereert transferverbod na aanhoudende geruchtenstroom

De coronacrisis hakt er flink in in de Premier League en een aantal clubs heeft al een beroep gedaan op de furlough-regeling van de Engelse regering, waarbij een deel van de personeelskosten over wordt genomen door de overheid. Gary Neville ziet de ontwikkelingen in het voetbal met lede ogen tegemoet en is van mening dat er in de komende maanden maatregelen genomen moeten worden tegen de clubs die nu beweren hun staf niet te kunnen betalen.

“Deze transferdiscussies, of het nou om Harry Kane naar Manchester United voor meer dan honderd miljoen euro, of Jadon Sancho naar Manchester City of Manchester United voor ruim honderd miljoen gaat, ondermijnen de gesprekken de Premier League momenteel met de spelers voert over een salarisverlaging van dertig procent compleet”, steekt de oud-verdediger van wal op Sky Sports. “De clubs in de Premier League gaven afgelopen zomer 1,6 miljard uit op de transfermarkt en de afgelopen drie zomers werd er ook meer dan een miljard uitgegeven. Dat zou over twee maanden zomaar weer kunnen gebeuren.”

“Als je dan nu probeert om een salarisverlaging van dertig procent door te voeren voor de al aanwezige spelers, moet je wellicht wel een transferverbod in gaan voeren. Als ik de spelersvakbond was en Tottenham Hotspur of Manchester United wil een salarisverlaging van dertig procent voor hun spelers, zou ik het erg moeilijk vinden voor de huidige spelers om hun club drie weken later een transfer van 230 miljoen te zien doen”, verwijst Neville naar een recent gerucht over Kane. “Transfers zijn iets waar de fans van houden en we vinden het geweldig als spelers van clubs wisselen.”

“Op dit moment voelt het scheef om over transfer van 230 miljoen te praten terwijl er achter de schermen een oorlog aan de gang is wat betreft de salarisverlagingen voor spelers en clubs die steun nodig hebben. Dat voelt niet goed”, vervolgt hij. “De Premier League-clubs kunnen de geruchtenstroom niet stoppen, maar waar rook is, is ook vuur. Ik zou voorstellen dat de Premier League om dit te stoppen waarschijnlijk een transferverbod in moet stellen voor alle clubs die hun spelers nu om een loonsverlaging vragen. Dat zou veel de angst weghalen bij de spelers die nu het gevoel hebben dat de clubs hen het vel over de oren willen trekken.”