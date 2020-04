Vierdeklasser verkoopt tijdens crisis meer dan 125.000 wedstrijdtickets

120.000 toeschouwers waren volgens de eigen telling van Lokomotive Leipzig in 1987 aanwezig bij de halve finale van de Europa Cup voor Bekerwinnaars tegen Girondins Bordeaux en de momenteel op het vierde Duitse niveau uitkomende club lijkt voorlopig alleen van dat soort cijfers te kunnen dromen. Toch onderneemt Locksche in deze voetballoze periode een poging om dat record te verbreken, zij het met virtuele toeschouwers. De club organiseert op 8 mei een wedstrijd tegen een ‘onzichtbare tegenstander’, die tegen betaling van een euro door mensen van over de hele wereld aanschouwd kan worden.

Door Robin Bruggeman

Lokomotive was in de tijd dat het ‘echte’ record werd gevestigd een club die met enige regelmaat zijn opwachting maakte in de Europese bekertoernooien. De Duitsers slaagden er in het seizoen 1986/87 zelfs in om ten koste van Bordeaux de finale van de Europacup II te bereiken en namen het daarin op tegen het Ajax van trainer Johan Cruijff. Een doelpunt van Marco van Basten bezorgde de Amsterdammers uiteindelijk de zege en deze campagne vormde het laatste grote wapenfeit van Lokomotive.

De club had in de decennia ervoor enkele aansprekende successen geboekt en werd in 1903, onder de naam VfB Leipzig, zelfs de eerste landskampioen van Duitsland. Na de chaos van de Tweede Wereldoorlog en de opdeling van het land werden alle Duitse clubs echter opgeheven door de geallieerde autoriteiten en zodoende kwam er ook een einde aan het verhaal van VfB Leipzig. In de jaren daarna krabbelde het voetbal weer langzaam op en Lokomotive Leipzig ontpopte zich als een Oost-Duitse cupfighter, met de bij de winst van de FDGB Pokal behorende Europese tickets als mooi extraatje.

Lokomotive Leipzig speelt zijn wedstrijden tegenwoordig in de Regionalliga Nordost

De Duitse eenwording leverde Lokomotive begin jaren ’90 een nieuwe dreun op, aangezien er slechts plek bleek voor twee Oost-Duitse clubs in de nieuwe Bundesliga. Doordat deze toegangsbewijzen werden vergeven aan Hansa Rostock en Dynamo Dresden, zat er voor de club uit Leipzig niets anders op dan in de 2. Bundesliga in te stromen. Hier werd in 1993 nog wel een succes geboekt met promotie naar het hoogste niveau, maar in de jaren daarna slaagde Lokomotive, dat voor even weer de naam VfB Leipzig aan had genomen, er niet in om het verval te doen kenteren. Na een langzame neergang door de Duitse voetbalpiramide, hield de club in 2004 officieel door een faillissement officieel op te bestaan.

Een groep fans liet het hier niet bij zitten en niet lang na het einde van de club volgde onder de naam 1. FC Lokomotive Leipzig een doorstart op het elfde niveau. De ploeg die in 1903 de eerste kampioen van Duitsland werd en in 1987 nog een Europese finale speelde tegen Ajax, moest zijn wedstrijden in die tijd afwerken op een veld dat werd gedeeld met hardlopers en mensen die hun hond uitlieten. De fans waren Lokomotive echter nog niet vergeten en op de eerste wedstrijd tegen TSV Böhlitz Ehrenberg kwamen maar liefst vierduizend supporters af.

In een eerste seizoen waarin het gemiddelde aantal supporters op een paar duizend lag en er met 12.421 bezoekers voor de wedstrijd tegen Eintracht Großdeuben zelfs een bezoekersrecord werd gevestigd, zette Lokomotive een eerste stap op de lange weg terug omhoog. In het seizoen 2005/06 mocht de club na een fusie met SSV Torgau zelfs instromen op het zevende niveau en inmiddels is Lokomotive terug in de Regionalliga, waar het afgelopen seizoen op een zesde positie eindigde.

MÄCHTIG GEWALTIG! ?? Auch am Ostersonntag lief die Rekordjagd auf Hochtouren! ?? Inzwischen haben sich 125.011 Zuschauer ihr Ticket gesichert. Hier gibt's weiterhin die begehrten Karten: ?? https://t.co/ExU50gMKqY ??#gemeinsamfürlok #leipzig #fußballpur #lokleipzig pic.twitter.com/7EwupZAhjE — 1. FC Lok Leipzig (@1fclokleipzig) April 12, 2020

Lokomotive, dat door de opkomst en opmars van RB Leipzig inmiddels flinke concurrentie heeft gekregen voor de harten van de voetballiefhebbers in de stad, is net als veel andere clubs nu hard geraakt door de coronacrisis. Om in deze tijden nog wat inkomsten te genereren werd op 19 maart de ‘Mensen, vul die tent’-actie gestart waarbij er tickets worden verkocht voor een wedstrijd tegen een ‘onzichtbare tegenstander’ op 8 mei van dit jaar, met het doel om het in de jaren ’80 tegen Bordeaux gevestigde bezoekersrecord te breken.

De campagne werd al snel opgepikt binnen en buiten Duitsland en twee weken na de start van de actie waren er maar liefst 100.000 tickets over de toonbank gegaan. “Dit is gewoonweg adembenemend. We hebben bestellingen uit onder meer Australië en Namibië binnen gekregen”, vertelde voorzitter Thomas Löwe onlangs aan de regionale omroep MDR. “We hebben in de afgelopen jaren onze liefde en onze passie in Lokomive gestoken en we hopen dat we hiermee door kunnen gaan, dat het seizoen door zal gaan.”

Zaterdag werd het aantal van 120.000 verkochte tickets bereikt en met nog een aantal weken te gaan tot de ‘wedstrijd’ op 8 mei gespeeld wordt, lijkt Lokomotive ruimschoots over zijn streefgetal heen te gaan. Wat de kopers van de 125.000 kaartjes die tot nu toe verkocht zijn precies voorgeschoteld krijgen voor hun euro is nog niet duidelijk, maar een woordvoerder liet onlangs aan de BBC weten dat de club wel iets in gedachten heeft: “Er komt een livestream vanuit het stadion, de lichtmasten worden aangezet en onze commentatoren zijn van de partij. Verder kan ik er op dit moment niets over zeggen.” Er kan in ieder geval geen twijfel over bestaan dat de inkomsten goed besteed zullen worden: “Het geld wordt gebruikt om Lok draaiende te houden. We hebben driehonderd jeugdspelers, de staf moet betaald worden en alles moet onderhouden worden.”