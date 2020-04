‘FA wil Premier League helpen en stelt Wembley beschikbaar’

De Engelse voetbalbond ziet graag dat het Premier League-seizoen wordt uitgespeeld en daarom wordt stadion Wembley beschikbaar gesteld. Volgens The Times wil de FA de Engelse competitie de helpende hand bieden om het seizoen tot een goed einde te brengen. Normaliter wordt Wembley alleen gebruikt voor wedstrijden van de nationale ploeg, finales en duels om promotie/degradatie.

Wembley was een van de stadions waar het EK komende zomer afgewerkt zou worden, maar het Europese eindtoernooi is vanwege de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar. Het zou niet voor het eerst zijn dat Premier League-wedstrijden worden gespeeld op Wembley. Tottenham Hotspur maakte al enige tijd gebruik van het stadion toen de nieuwe thuishaven van the Spurs gebouwd werd.

Het Engelse voetbal ligt door het coronavirus al weken stil, net als vrijwel alle andere Europese topcompetities. De betrokken organisaties werken achter de schermen hard aan diverse scenario’s om het seizoen toch uit te spelen. Zo wordt er onder meer gedacht aan scenario waarbij alle wedstrijden in een korte tijd worden gespeeld in diverse (lege) stadions in Londen en het midden van Engeland.

Door het resterende Premier League-programma centraal af te werken, wil men voorkomen dat teams veel moeten reizen. De twintig Premier League-teams zouden dan wekenlang in aparte hotels moeten verblijven, waarbij de betrokkenen regelmatig getest worden op het coronavirus. In totaal staan er nog negen speelrondes op het programma.