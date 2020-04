‘Stefan de Vrij zwaait 135-voudig international uit naar de Premier League’

Diego Godin gaat Internazionale verlaten komende zomer, zo claimt Tuttosport. De 34-jarige verdediger is pas een seizoen actief bij de topclub uit Milaan, maar weet trainer Antonio Conte naar verluidt niet helemaal te overtuigen. De Uruguayaan kan verkassen naar de Premier League, waar de stopper kan kiezen tussen Manchester United en Tottenham Hotspur.

Godin kwam afgelopen zomer transfervrij over van Atlético Madrid. De verdediger is deze voetbaljaargang veelvuldig in actie gekomen onder Conte, maar krijgt niet altijd het vertrouwen van de Italiaanse trainer. Stefan de Vrij en Milan Skriniar vervullen een belangrijke rol in de driemandefensie van Inter en daarnaast maakt Alessandro Bastoni een goede indruk onder Conte.

Aangezien het pensioen van Godin nadert en de veteraan ook geen onmisbare schakel vormt bij Inter, staat de club open voor een uitgaande transfer. Volgens Tuttosport is de Premier League de volgende bestemming van Godin. Onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur hebben het gemunt op de 135-voudig international.

Volgens de berichtgeving uit Italië is Manchester United favoriet om Godin in te lijven. Het Tottenham van manager José Mourinho blijft echter een reële optie, zo klinkt het. Tot op heden kwam Godin tot 25 wedstrijden voor i Nerazzurri. De verdediger, die tot medio 2022 vastligt in Milaan, was eerder actief bij Atlético, Villarreal en Club Nacional uit Uruguay.