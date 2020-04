Ivan Rakitic bijt stevig van zich af: ‘Ik ben geen zak aardappelen!’

Ivan Rakitic is helemaal klaar met de transfergeruchten rondom zijn persoon. De middenvelder van Barcelona wordt al maanden in verband gebracht met diverse clubs uit Spanje, Italië en Engeland. De 32-jarige Kroaat baalt er stevig van dat hij in de media wordt neergezet als handelswaar.

Rakitic is zijn vaste basisplaats dit seizoen kwijtgeraakt. Mede door de komst van Frenkie de Jong komt hij minder aan spelen toe dan voorheen. In alle competities kwam hij tot 31 optredens, waarvan slechts 15 duels als basisspeler. Daar zijn contract in medio 2021 afloopt en er geen geluiden zijn over een nieuwe verbintenis, is de kans groot dat Barcelona hem de komende transferperiode van de hand wil doen. Wanneer hij niet wordt verkocht, kan hij het Camp Nou volgend jaar transfervrij uitlopen.

Om dat te voorkomen lijkt Barça in te zetten op een zomers vertrek. Hij werd derhalve al in verband gebracht met Sevilla, Paris Saint-Germain, Juventus, Internazionale, AC Milan en diverse Engelse clubs. Naar verluidt zou de club heb willen inzetten als ruilmiddel, of om de kosten te drukken bij het aantrekken van een andere speler. Daar baalt Rakitic van, zo vertelt hij in Mundo Deportivo: “Ik ben geen zak aardappelen! Ik ga zelf over mijn eigen toekomst en ik wil ergens zijn waar er waardering voor mij is. Als dat hier kan, harstikke mooi. En als mijn toekomst ergens anders ligt, dan ben ik de persoon die daarover beslist.”

Hoewel Rakitic zegt niet bezig te zijn met een transfer, is het niet ondenkbaar dat hij terugkeert naar Sevilla. “Ik heb een speciale band met Sevilla, want ik heb daar ook familie wonen. Ik heb altijd al gezegd dat het mijn droom is om dat shirt ooit nog eens te dragen. Iedereen weet het, maar ik heb het niet alleen voor het zeggen. Ik kan het wel willen, maar meerdere aspecten spelen een rol. Monchi (technisch directeur, red.) en iedereen bij Sevilla heeft mijn telefoonnummer. Ze hebben me nog niet gebeld. Ik was laatst jarig en zelfs toen heeft Monchi niet gebeld”, aldus Rakitic met een knipoog.