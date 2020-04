Pogba onthult reden achter vertrek naar Juventus: ‘Hij was nóg bozer'

Paul Pogba speelde in de jeugdopleiding van Manchester United en haalde het eerste elftal, maar had slechts een bijrol onder toenmalig manager Sir Alex Ferguson. De Franse middenvelder besloot in 2012 te vertrekken uit Manchester en deed dat op advies van zijn broer, terwijl zijn moeder er alle vertrouwen in had dat hij ooit terug zou keren op Old Trafford, zo laat de Frans international weten in een podcast op de clubwebsite van the Red Devils.

Pogba speelde in het seizoen 2011/12 een handvol wedstrijden in het eerste elftal van Manchester United. Hij was allesbehalve tevreden met de kansen die hij van Ferguson kreeg en besloot te vertrekken naar Juventus, dat hem transfervrij overnam. “Mijn broer, een fan van United, vertelde me dat hij erg boos was toen ik niet speelde. Hij was nog bozer dan ik. Hij zei: ‘Nee, je moet gaan. Je kan in dit team spelen. Als ze je hier niet willen, ga dan ergens anders heen. Ze zullen het wel merken.'”

Pogba brak door bij Juventus en groeide daar uit tot een vaste waarde en een van de meest sensationele middenvelders op de Europese velden. Manchester United betaalde in de zomer van 2016 uiteindelijk 105 miljoen euro om hem terug te halen. “Mijn moeder heeft altijd gezegd: ‘Je gaat hoe dan ook terugkeren.’ Ik moest het allemaal nog zien, maar je weet hoe moeders zijn. Ze zei: ‘Maak je geen zorgen, je gaat ooit terug naar Manchester.’ En dat deed ik ook.”

Het was José Mourinho die Pogba terug naar Manchester haalde. “Ik was heel blij om terug te keren. Toen ik vertrok voelde het alsof ik hier nog wat af te maken had”, aldus Pogba, die dit seizoen veel te maken heeft gehad met blessureleed. Hij is inmiddels op de weg terug en hoopt zijn rentree te maken zodra de coronacrisis achter de rug is. “Ik ben er bijna. Ik kijk ernaar uit om weer volledig met het team te trainen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière, dus ik probeer er iets positiefs uit te halen. Het heeft me hongerig gemaakt om terug te komen. Het heeft me ook laten inzien hoe leuk ik het vind om te voetballen.”