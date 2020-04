‘André Onana wil Ajax verlaten en maakt werk van toptransfer’

André Onana aast na ruim vijf jaar dienstverband bij Ajax op een transfer. L'Équipe meldt dat de doelman op zoek is naar een nieuwe uitdaging en diverse topclubs heeft gepolst om te kijken of er nog altijd interesse is. Onana heeft ook contact gelegd met Paris Saint-Germain, dat volgens de Franse sportkrant veel belangstelling heeft voor de international van Kameroen.

Onana werd na afgelopen seizoen in verband gebracht met diverse topclubs, waaronder PSG. De laatste weken doemen de geruchten omtrent een transfer voor de 24-jarige sluitpost weer op, waarbij onder meer Barcelona, Tottenham Hotspur, Chelsea en PSG worden genoemd. Volgens L'Équipe wil Onana deze zomer een nieuwe stap maken en bekijkt hij de mogelijkheden waar hij volgend seizoen terecht kan. PSG blijft een zeer reële transferoptie, zo klinkt het.

Onana, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, staat er voor open om in eerste instantie als tweede man achter Keylor Navas te fungeren. De 33-jarige doelman uit Costa Rica, die over een contract tot de zomer van 2023 beschikt, maakt een goede indruk bij de grootmacht, waardoor Onana bij een transfer eerst op de bank moet zitten. De keeper van Ajax zou een reserverol eerst nog willen accepteren, maar hoopt op den duur toch de eerste keus onder de lat te worden.

PSG wil Onana graag inlijven, maar dan moet het wel eerst de dossiers Sergio Rico en Alphonse Aréola afsluiten. Eerstgenoemde doelman wordt gehuurd van Sevilla en men zal waarschijnlijk de optie tot koop niet lichten. Daarnaast verhuurt PSG Aréola aan Real Madrid en het is afwachten of de Spaanse topclub de doelman definitief binnen wil hengelen. Naar verluidt zou Onana voor circa dertig miljoen euro op te pikken zijn bij de Amsterdammers.