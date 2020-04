‘Real Madrid heeft drie opties in zoektocht naar Casemiro-kloon’

Real Madrid wil zich in de komende transferperiode versterken met een controlerende middenvelder en volgens AS zoekt trainer Zinédine Zidane een speler met dezelfde eigenschappen als Casemiro, die al jaren op die positie speelt in het Santiago Bernabéu. De Spaanse krant meldt maandag dat de Koninklijke drie spelers op het oog heeft: Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté en Boubakary Soumaré.

Bij afwezigheid van Casemiro heeft Zidane al diverse spelers uitgeprobeerd als controlerende middenvelder, maar geen van allen zou genoeg indruk gemaakt hebben om de ex-speler van FC Porto te vervangen. Paul Pogba staat nog altijd op het wensenlijstje van de coach, maar de middenvelder zal een andere rol krijgen als hij overkomt van Manchester United. Met Marcos Llorente had Real Madrid een talentvolle verdedigende middenvelder in huis, maar hij werd afgelopen zomer voor dertig miljoen euro verkocht aan Atlético Madrid. Voor Federico Valverde heeft Zizou een andere rol in gedachte, terwijl Toni Kroos een ander type speler is. “Ik ben geen Casemiro”, zei hij onlangs nog in de Spaanse media.

De 28-jarige Casemiro is al jaren een vaste waarde in de ploeg van Zidane en is dit seizoen de speler uit de Real Madrid-selectie met de meeste speelminuten: 3.120. De trainer wil niet voor verrassingen komen te staan wanneer de Braziliaan door een blessure of schorsing wegvalt en daarom heeft hij de beleidsbepalers de opdracht gegeven om een vergelijkbare speler naar Madrid te halen. De zeventienjarige Camavinga lijkt bovenaan het wensenlijstje te staan. AS vergelijkt de situatie van de Stade Rennes-middenvelder met die van Raphaël Varane, die als speler van Lens veel indruk maakte en al op achttienjarige leeftijd naar Real Madrid werd gehaald. Hij ontwikkelde zich sterk en is al jaren een belangrijke kracht in de achterhoede van de Spaanse grootmacht. De club zou dezelfde route voor Camavinga in gedachte hebben en de speler zou tussen de 45 en 50 miljoen euro moeten kosten.

De 29-jarige Kanté is ook kandidaat in Madrid. De Frans international heeft een contract tot medio 2023 bij Chelsea en naar verluidt zouden the Blues bereid zijn om mee te werken aan een transfer wanneer het juiste bedrag op tafel komt. De derde en laatste optie is Boubakary Soumaré, een 21-jarige controlerende middenvelder met een contract tot medio 2022 bij Lille OSC. Zijn marktwaarde wordt geschat op circa 25 miljoen euro en lijkt daarmee de goedkoopste optie. De Franse jeugdinternational staat naar verluidt echter ook in de belangstelling van Liverpool.