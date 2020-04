FourFourTwo: Matthijs de Ligt moet grootheid opvolgen in LaLiga

Real Madrid overweegt in de eerstvolgende transferperiode terug te keren voor Matthijs de Ligt, zo verzekert de Spaanse variant van het befaamde voetbaltijdschrift FourFourTwo zondag. Ruim een jaar geleden kreeg de van FC Porto overgekomen Éder Militão nog de voorkeur boven De Ligt, die uiteindelijk naar Juventus vertrok, maar Real Madrid is de voormalig sleutelspeler van Ajax volgens de berichtgeving nog niet uit het oog verloren.

De Ligt wordt in het Santiago Bernabéu gezien als de ideale opvolger van Sergio Ramos, die zich 'in de nadagen van zijn carrière' bevindt. Nu de competities zijn stopgezet, neemt Real Madrid uitgebreid de tijd om een profiel samen te stellen van een potentiële aanwinst die 'zowel nu als in de toekomst' leiding kan geven aan de achterhoede. Ramos heeft weliswaar een contract tot de zomer van 2021, maar is inmiddels al 34 jaar. Real Madrid bereidt zich stilaan voor op een 'leven na' de clubicoon, die al sinds 2005 op de loonlijst staat.

De Ligt heeft naar verluidt een contractuele afkoopsom van 150 miljoen euro in zijn contract staan. Real Madrid weet echter dat Juventus belangstelling heeft voor Marcelo, zoals Marca vorige maand meldde, en is bereid om de linksback in te zetten om de transfersom te drukken. Zinédine Zidane is bereid om afscheid te nemen voor Marcelo, daar Ferland Mendy de concurrentiestrijd voor de linksbackpositie dit seizoen in zijn voordeel heeft beslist. Bovendien is Juventus financieel hard geraakt door de coronacrisis, waardoor het wellicht openstaat voor de verkoop van De Ligt. In Turijn heeft hij een contract tot medio 2024.

De verdediger wordt zakelijk bijgestaan door Mino Raiola, die een goede relatie onderhoudt met voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid. De zaakwaarnemer zou zijn cliënt volgens enkele Spaanse media recentelijk al hebben aangeboden in Madrid. Al met al acht FourFourTwo een transfer van De Ligt naar het Santiago Bernabéu denkbaar, mede omdat het maar de vraag is of Real Madrid vorig jaar de juiste keuze heeft gemaakt door Militão de voorkeur te geven boven de Nederlander. Militão krijgt achter het vaste centrale duo bestaande uit Ramos en Raphael Varane nauwelijks speelminuten. De Zuid-Amerikaanse mandekker kwam in zijn eerste seizoen slechts tot dertien officiële wedstrijden.