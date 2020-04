FOX Sports onthult scoutingsrapport van Frenkie de Jong uit 2004

Frenkie de Jong is Willem II dankbaar voor de jaren die hij in de jeugdopleiding van de club doorbracht. In de documentaire In de voetsporen van Frenkie & Virgil, die draait om de voetbalacademie van Willem II en zondagavond in première is gegaan op FOX Sports, blikt De Jong terug op zijn jaren als jeugdspeler in Tilburg. Hij speelde tot 2005 voor amateurclub ASV Arkel, alvorens De Jong op zevenjarige leeftijd overstapte naar Willem II. De huidige middenvelder van Barcelona doorliep vervolgens de jeugdopleiding van Willem II en kwam tot drie optredens voor het eerste elftal.

FOX Sports publiceert in de documentaire een brief die op 28 oktober 2004, nadat De Jong stage had gelopen, door Willem II werd verstuurd aan zijn ouders. De Jong werd als zevenjarige stagiair beoordeeld op vier onderdelen: zijn techniek (handelingssnelheid en passing), tactiek (positiegevoel en taakbewustheid), fysiek (snelheid en motoriek) en persoonlijkheid (wedstrijdinstelling, coaching en het nemen van initiatief). De hoogst mogelijke beoordeling per categorie was 'uitstekend'; de minste was 'onvoldoende'. Voor alle onderdelen kreeg De Jong een 'goed' als beoordeling, behalve voor zijn fysiek: dat werd een voldoende/goed. De club wilde De Jong graag toevoegen aan de jeugdopleiding, maar had ook concurrentie van Feyenoord.

De brief die werd verstuurd aan de ouders van Frenkie de Jong (bron: FOX Sports).

De Jong had eveneens stage gelopen op Varkenoord en vanuit zijn toenmalige woonplaats Arkel was Rotterdam beter bereikbaar dan Tilburg. "Ik moest kiezen tussen Feyenoord en Willem II", blikt De Jong terug. "Ik heb toen voor Willem II gekozen, omdat ik vond dat de jeugdopleiding qua niveau niet zoveel verschilde." De opleiding van Willem II kende destijds inderdaad veel talentvolle spelers, onder wie Virgil van Dijk. Ook van spelers als Dani Koks en Jeroen Lumu werd veel verwacht, al kwamen hun carrières niet tot volle wasdom. Voor De Jong telde niet alleen het talent in de opleiding, maar ook het gevoel dat hij bij de club kreeg. "Als ik naar Willem II ging, had ik er altijd zin in, ondanks dat het een eindje rijden was. Als ik terugkwam, was ik altijd vrolijk en blij. Dat gevoel was een van de redenen dat ik voor Willem II koos."

Bovendien merkte De Jong dat de clubleiding vertrouwen in hem had. Ondanks dat zijn fysiek altijd een aandachtspunt bleef, kreeg hij de kans om zich te ontwikkelen. "Ik bleef echt heel klein, terwijl de rest veel groter werd", weet De Jong nog. "Toen ik 1 meter 50 was, was de rest 1 meter 65 of 1 meter 70. Bij een club als Ajax heb je natuurlijk heel veel goede spelertjes. Misschien bestaat dan de kans dat je minder vaak speelt. Maar Willem II heeft altijd veel vertrouwen in me gehad. Ze zagen iets speciaals in me. Ze bleven me extra aandacht geven. Ik denk niet dat ik beter was geworden als ik bij Ajax, PSV of waar dan ook in de opleiding had gezeten."

Evenwel zijn de plannen van De Jong niet allemaal uitgekomen. Hij had altijd de ambitie om te slagen in het eerste elftal van Willem II, vertelt hij. Uiteindelijk kwam hij echter niet verder dan twee invalbeurten in de Eredivisie en een invalbeurt in de TOTO KNVB Beker, voordat hij in 2016 overstapte naar Ajax. "Omdat ik me goed voelde bij Willem II en er goed werd behandeld, had ik altijd in mijn hoofd om bij Willem II in het eerste te komen, van daaruit naar de top van Nederland te gaan en vervolgens naar het buitenland te gaan. Ik heb het eerste wel gehaald, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is wel zonde. Ik had graag veel meer wedstrijden in het eerste van Willem II gespeeld. Uiteindelijk is het niet zo gelopen, maar is het toch redelijk goed gelopen", lacht hij.