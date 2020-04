Kaj Sierhuis en AZ walgen van racisme-incident: ‘Vat het op als een compliment’

AZ betreurt het racisme-incident dat dit weekeinde plaats heeft gevonden rondom Aristote Ndunu. De bekende YouTuber en eSporter van de Alkmaarse club werd zaterdagavond online racistisch beledigd en kan een dag later rekenen op de steun van zijn werkgever. Ook Kaj Sierhuis veroordeelt de aantijgingen aan het adres van Ndunu op social media.

Ndunu kaart het racisme-incident zondag zelf aan. De eSporter benadrukt via Instagram 'absoluut niet om medelijden te vragen', maar legt in een video van ruim acht minuten uit hoe hij zaterdag tijdens het gamen slachtoffer werd van racisme. Ndunu voegde zich tijdens het gamen in een zogenaamde party, op de PlayStation 4 een soort spraakchat waarin met bekende en onbekende gamers vocaal gecommuniceerd kan worden.

What a stupid generation we’re living in... Kids who think it’s ‘funny’ and ‘cool’ to racially abuse someone. Disgusting. Heads up @AristoteNdunu ????????????. Think of it as a compliment... You’re doing amazing and people are jealous. https://t.co/r87piKmuLe — Kaj Sierhuis (@KSierhuis9) April 12, 2020

Ndunu dacht de overige gamers, voor hem geen bekenden, een plezier te doen met zijn aanwezigheid, maar werd in plaats daarvan tot op het bot vernederd. Zo werd hij onder meer uitgemaakt voor ‘kankerneger’, terwijl er tijdens spraakchat ook oerwoudgeluiden te horen waren. "In eerste instantie wilde ik niet uitgebreid reageren maar in goed overleg met familie vrienden en ook AZ besloot ik dit te doen", schrijft de eSporter een dag later op Instagram.

"Het is niet de eerste keer en ook zeker niet de laatste keer maar we mogen het gewoon niet negeren", vervolgt Ndunu. "Ik kan ermee dealen (mede uit ervaring) maar anderen kunnen dit minder goed. Voor die mensen kom ik op. Grappen maken mag, je mening respecteren we maar je kunt ook te ver gaan."

Ndunu krijgt via Twitter een hart onder de riem gestoken van zijn werkgever AZ. De Alkmaarders steunen hun eSporter en veroordelen het racisme. Het incident is ook Sierhuis ter oren gekomen en ook hij spreekt er vol afschuw over. "Wat is het toch een domme generatie… Kinderen denken dat het ‘grappig’ en ‘cool’ is om iemand racistisch te beledigen. Walgelijk. Kop op, Aristote Ndunu. Vat het op als een compliment… Je doet het geweldig en mensen zijn gewoon jaloers", schrijft de spits van Stade de Reims op Twitter.