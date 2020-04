Depay plots trending topic in Frankrijk: ‘Hij weet wat ik ervoor overheb’

Olympique Lyon is volgens voorzitter Jean-Michel Aulas bereid om veel in het werk te stellen om Memphis Depay voor de club te behouden. Supporters van OL riepen dit weekend een hashtag in het leven om de aanvaller ervan te overtuigen in Frankrijk te blijven: #MemphisStayInLyon werd plots trending topic op Twitter en dat ontging Aulas niet.

Depay heeft een contract tot medio 2021 in Lyon en is momenteel herstellende van een zware knieblessure. Het is inmiddels de vraag of de international van Oranje zijn laatste wedstrijd voor Olympique Lyon al heeft gespeeld. Aulas reageert zondagavond op een tweet waarin wordt aangestipt dat #MemphisStayInLyon momenteel trending topic nummer één is in Frankrijk. Hij noemt sportief directeur Juninho in zijn reactie en verzekert de supporters dat de clubleiding bezig is om Depay te overtuigen van een langer verblijf.

"Ik hoop echt dat Memphis nog lang deel zal uitmaken van de OL-familie", schrijft de preses. "Daar doe ik echt alles voor. Memphis weet wat ik ervoor over heb. Ik vertrouw op Memphis." Olympique Lyon en Depay zijn met elkaar in gesprek over de verlenging van zijn contract, maar de aanvaller heeft nooit een geheim gemaakt van zijn wens om een stap omhoog te zetten na zijn teleurstellend verlopen avontuur bij Manchester United. Vier maanden geleden kondigde Aulas nog aan dat Depay een nieuwe aanbieding kan verwachten: hij noemde de smaakmaker van Olympique Lyon toen een 'exceptionele speler'.

Aulas deed zijn uitspraken vlak voordat Depay medio december de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde, maar die ernstige blessure heeft hem niet van gedachten doen veranderen. De 52-voudig international van Oranje is, mits fit, de aanvoerder van Olympique Lyon. Dit seizoen kwam hij in achttien officiële wedstrijden tot veertien doelpunten en twee assists. In totaal was hij namens Olympique Lyon goed voor 134 optredens, 53 doelpunten en 43 assists, sinds hij in januari 2017 overkwam van Manchester United.