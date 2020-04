Haaland roept vergelijking halt toe: ‘Maar ik heb hetzelfde zelfvertrouwen’

Erling Braut Haaland heeft zich razendsnel opgewerkt tot een van de meest besproken spelers van Europa. De Noorse aanvaller scoorde voordat de coronacrisis uitbrak aan de lopende band voor Borussia Dortmund en wordt door menigeen vergeleken met Zlatan Ibrahimovic. Haaland benadrukt echter een ander soort speler te zijn dan zijn Zweedse collega.

"We zijn beiden spitsen en we zijn beiden lang, maar ons speltype is anders. Het is moeilijk om ons met elkaar te vergelijken. Ik ben wie ik ben", vertelt de spits van Borussia Dortmund dit weekeinde in gesprek met Four Four Two over de vergelijkingen met de vedette van AC Milan. "Of ik hem al eens ontmoet heb? Nee, ik heb hem nog nooit gesproken."

Ondanks de verschillen is Haaland wel een groot fan van de negentien jaar oudere Ibrahimovic, zo benadrukt hij. "Ik houd van zijn mentaliteit, het spreekt me aan dat hij dingen anders ziet dan anderen. Ik denk dat ik altijd hetzelfde zelfvertrouwen als hij heb gehad. Ik heb ook waardering voor hoe hij steeds van clubs wisselt en succesvol is. Dat is niet gemakkelijk, maar hij slaagt er telkens in om vanaf dag één te scoren."

Ofschoon Haaland pas aan het begin van zijn carrière staat, timmert de jonge spits al wel flink aan de weg. Sinds zijn winterse komst van Red Bull Salzburg wist hij in elf wedstrijden voor Borussia Dortmund twaalf keer te scoren. Haaland zou inmiddels zelfs op het verlanglijstje van Real Madrid prijken, maar de tiener blijft nuchter rondom alle geruchten. "Ik praat liever niet over andere clubs. Real Madrid? De belangstelling is wel leuk en betekent dat je iets goed doet."