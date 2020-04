Makkelie reageert: ‘Ik had liever dat Gözübüyük een naam had genoemd’

Hoewel er momenteel niet wordt gevoetbald in de Eredivisie, staan scheidsrechters de afgelopen weken in het middelpunt van de belangstelling. Serdar Gözübüyük fileerde vorige maand in het programma Bij Andy in de Auto een van zijn collega's: een arbiter, die hij niet bij naam noemde, heeft volgens Gözübüyük het nodige in het werk gesteld om zijn carrière te beschadigen. Veronica Inside berichtte vervolgens uitgebreid over de onderlinge relatie tussen Bas Nijhuis, Danny Makkelie en Gözübüyük. Makkelie betwijfelt of de hoeveelheid publiciteit goed is voor arbiters.

Door RTV Rijnmond wordt Makkelie zondag gevraagd naar zijn 'roddelende' collega's, die 'boeken schrijven' en de 'publiciteit zoeken'. De vraag lijkt een verwijzing naar arbiters als Kevin Blom en Björn Kuipers, die reeds een boek uitbrachten, Gözübüyük, die later dit jaar een boek op de markt brengt, en Nijhuis, die regelmatig aanschuift bij Veronica Inside. "Je kunt je zeker afvragen of het niet allemaal 'te' wordt", beaamt Makkelie. "Ze zeggen altijd dat een goede scheidsrechter niet opvalt. Maar de tijden veranderen met social media. Er is veel meer aandacht voor de arbitrage en dat is aan de ene kant ook goed, want we kunnen arbitrage daardoor verkopen. Maar je moet het wel op een goede manier doen."

Makkelie kan zich niet vinden in de beschrijving van het scheidsrechterskorps als een 'wespennest'. "Maar het is topsport", voegt hij eraan toe. "Bij andere sporten zal het ook zo gaan. Iedereen wil de beste zijn en iedereen wil de mooiste wedstrijden. Dan is er een concurrentiestrijd gaande. En het is aan de scheidsrechter zelf hoe hij die voert: op een sportieve of een onsportieve manier." Als Makkelie wordt gevraagd naar het nog te verschijnen boek van Gözübüyük, reageert hij positief. "Ik vind arbitrageboeken altijd leuk. Ik heb er veel gelezen: van Bas, Björn, Mario van der Ende, Pierluigi Collina...."

Er wordt echter gespeculeerd dat Gözübüyük in zijn boek zal uithalen naar Makkelie. Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, zei vorige maand 'honderd procent' zeker te weten dat Gözübüyük refereerde aan Makkelie, toen hij sprak van een collega die 'nog net niet op naaldhakken loopt', en heeft geprobeerd zijn carrière schade toe te brengen. Driessen legde uit dat Gözübüyük in 2010 als arbiter debuteerde in de Eredivisie, kort nadat Makkelie zelf op het hoogste podium begon te fluiten. Makkelie zou Gözübüyük altijd als 'een bedreiging' en als zijn 'grootste concurrent' hebben gezien. "Zeker in het begin: Bert van Oostveen zat er toen nog (als directeur betaald voetbal, red.). Die vond het natuurlijk wel leuk: zo'n troetelallochtoon."

Makkelie zelf zegt echter dat hij zich de uitspraken van Gözübüyük niet persoonlijk aantrekt. "Nee", reageert hij op de vraag of hij weet wat zijn collega met de aantijgingen bedoelt. "Ik trek het niet naar mezelf toe, dus ik ben heel benieuwd over wie hij het heeft. Ik heb gehoord dat hij het heeft gezegd. Ik denk dat alle collega-scheidsrechters zich dat kunnen aantrekken, als hij zoiets roept. Ik had liever gezien dat hij een naam had genoemd, zodat mensen niet steeds zouden gissen. Dan weten we ook meteen wie hij bedoelt. Maar we zullen moeten wachten op zijn boek."