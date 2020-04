Conclusie onderzoek: Dak van AZ-stadion stortte in door vier fouten

Het instorten van het dak van het AFAS Stadion van AZ in augustus had vier verschillende oorzaken, zo concludeert Royal HaskoningDHV. Het ingenieursbureau deed de afgelopen maanden in opdracht van AZ onderzoek naar de instorting van het dak van het stadion. "Het is fijn dat Royal HaskoningDHV de oorzaak van het gedeeltelijk instorten van het dak zo zorgvuldig heeft onderzocht", aldus Robert Eenhoorn, algemeen directeur van de club.

Lassen die te dun waren, ontwerpfouten, neerwaartse windbelasting en zwakke plekken door eerdere stormen zijn volgens het onderzoek de definitieve oorzaken van het instorten van het dak op 10 augustus vorig jaar. Niemand raakte hierbij gewond, daar er geen personen aanwezig waren op de tribunes. Al snel werd bekend dat het dak voor de instorting vermoedelijk al verzwakt was en er fouten waren gemaakt bij het ontwerp van het stadion. Zo was er onder meer geen rekening gehouden met een neerwaartse belasting voor de wind.

"We zijn nog altijd ongelofelijk blij dat het stadion leeg was toen de instorting plaatsvond, waardoor er geen gewonden zijn gevallen”, aldus Eenhoorn op de clubwebsite. "Nu kunnen we een nieuwe stap gaan zetten. In samenspraak met alle relevante partijen richten we ons nu op de toekomst en gaan we hard aan de slag zodra we de coronacrisis achter ons hebben gelaten." AZ speelde een groot deel van het seizoen zijn wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Nadat het volledige dak van het AFAS Stadion verwijderd werd, keerde het team van trainer Arne Slot weer terug naar Alkmaar.