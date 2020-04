Arsenal liet deal doorgaan ondanks gebroken rug: ‘Anders hadden ze niemand’

Kim Källström maakte in de winterse transferperiode van 2014 op huurbasis de overstap van Spartak Moskou naar Arsenal. The Gunners haalden de Zweedse middenvelder voor een halfjaar in huis, maar zouden weinig plezier beleven aan de samenwerking. De huurling kwam namelijk met een serieuze blessure binnen in Londen en zou uiteindelijk niet verder komen dan 135 speelminuten in alle competities.

Källström vertelt op de clubwebsite van Arsenal dat hij tijdens een trainingskamp in Abu Dhabi met Spartak Moskou geblesseerd raakte. Tijdens een training op het strand ging het mis. Bij de onderhandelingen werd Arsenal geïnformeerd over de kwetsuur van de Zweed, maar desondanks gaf de Engelse club groen licht voor de overstap. “We waren aan het trainen op het strand. Het was een serieuze training, dus niet voor de lol. Tijdens een partijspel kwam ik ten val en viel ik op een kleine steen”, vertelt Källström.

“Ik had daardoor pijn aan mijn rug”, vervolgt hij. “We zouden een dag later terugkeren naar Moskou, dus we lieten het even voor wat het was omdat het niet al te ernstig leek. We hebben Arsenal toen wel meteen geïnformeerd over het feit dat ik last had van mijn rug en we niet wisten wat het was. Ze zeiden dat ik desondanks gewoon moest komen.” Vlak voor het sluiten van de transferwindow reisde Källström af naar Londen. “Tijdens de medische keuring kwamen ze erachter dat ik problemen had met mijn rug, maar de deal werd toch afgerond.” De oud-middenvelder bleek een breuk in zijn rug te hebben opgelopen en had bijna twee maanden nodig om te herstellen.

“Ik dacht eigenlijk dat de transfer niet door zou gaan omdat ik geblesseerd was. Maar het kwam rond en ik kon blijven. Het gebeurde allemaal in de laatste minuten van de transferwindow. Ze moesten me dus aantrekken met een slechte rug, of ze hadden helemaal niemand omdat er geen tijd meer was. Daarom besloten ze het maar een kans te geven”, aldus Källström, die uiteindelijk nog een belangrijke rol speelde in het winnen van de FA Cup. In de halve finale van de FA Cup benutte Källström een penalty tijdens de strafschoppenserie, waardoor de finale werd bereikt.