Neymar (28) mikpunt van spot op social media om nieuwe, piepjonge stiefvader

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar was afgelopen weekend mikpunt van spot op social media. Zijn moeder Nadine Gonçalves (52) trad namelijk voor eerst naar buiten met haar nieuwe verkering: de 22-jarige Tiago Ramos. Neymar is met zijn 28 jaar liefst 6 jaar ouder dan zijn nieuwe stiefvader en dat leidde tot hilariteit op onder meet Twitter.





Neymar’s new 22 year old “stepdad”. ???? pic.twitter.com/7FynsPQ1Tl — Brasil Football ???? (@BrasilEdition) April 12, 2020

Eerste paasdag werd zondag intiem gevierd door veel voetballers, waaronder Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Toby Alderweireld, Leonardo Bonucci, Robert Lewandowsi, Cesc Fàbregas en Shanice van de Sanden.





Mitchell Dijks, John Heitinga, Ryan Babel en Gianni Zuiverloon maakten zondag optimaal gebruik van het mooie weer door in de buitenlucht te sporten.





Alex Morgan staat op het punt van bevallen, maar de Amerikaanse voetbalster is nog altijd flink aan het trainen. Voormalig Oranje-international Edson Braafheid complimenteerde Morgan in de commentsectie voor haar inzet: ‘Wow.’





Timo Baumgartl zette zijn jarige vriendin Julia dinsdag in het zonnetje.





Ook Álvaro Morata beleefde afgelopen weekend intieme momenten met zijn partner.





Nicolás Tagliafico kleurde zondag samen met zijn vriendin bij op het balkon.





We eindigen met Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse vedette ging afgelopen weekend vissen en pronkte op het water met zijn imposante vangst.