Paul Pogba uit frustraties: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Paul Pogba staat dit seizoen al geruime tijd aan de kant met een blessure en hij hoopt snel weer van waarde te kunnen zijn voor zijn club Manchester United. Op de clubwebsite gaat de Frans international in op de blessure die hem al maanden aan de kant houdt. Pogba zegt gefrustreerd te zijn door de duur van zijn kwetsuur, maar benadrukt dat zijn langdurige afwezigheid hem ook weer hongerig heeft gemaakt om zich van zijn beste kant te laten zien in de Premier League.

Pogba kwam dit seizoen in alle competities slechts acht keer in actie. Hij hoopt weer te kunnen voetballen als de Premier League hervat wordt zodra de coronacrisis achter de rug is. “Ik train alweer met de bal”, laat hij weten in een podcast op de website. “Ik ben al een lange tijd gefrusteerd, maar ik ben er bijna. Ik kijk ernaar uit om weer volledig met het team te trainen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière, dus ik probeer er iets positiefs uit te halen. Het heeft me hongerig gemaakt om terug te komen en het goed te doen. Het heeft me ook laten inzien hoe leuk ik het vind om te voetballen.”

Pogba is op de weg terug na een voetblessure, die hij al vroeg in het seizoen opliep. “Het gebeurde in de wedstrijd tegen Southapmton. Ik ben er nog lang mee doorgegaan. Ik trainde en probeerde er nog mee te spelen”, aldus Pogba, die uiteindelijk onderzoek liet doen. “Toen bleek dat ik een breuk had. Ik zat in het gips en het herstel ging goed, eigenlijk iets te goed. Ik speelde weer tegen Watford en Newcastle United, maar het bot was groter geworden en ik begon weer iets te voelen.” Pogba moest onder het mes en is herstellende. “Ik voel niks meer, dus hopelijk ben ik snel weer beschikbaar.”