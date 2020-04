‘Galatasaray wil af van dure Babel om huurdeal definitief te maken’

Volgens het Turkse medium Hurriyet wil Galatasaray niet door met Ryan Babel. Het contract van de 33-jarige aanvaller in Istanbul loopt pas medio 2022 af, maar de clubleiding van Cim Bom geeft voor volgend seizoen de voorkeur aan onder meer Henry Onyekuru, die in januari op huurbasis overkwam van AS Monaco. Babel keerde in januari op huurbasis terug bij Ajax, maar vanwege de coronacrisis komt de routinier voorlopig niet in actie voor de Amsterdamse club.

Babel koos voor een derde periode bij Ajax om in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman. Laatstgenoemde zou normaal gesproken in mei de definitieve EK-selectie wereldkundig hebben gemaakt. De Ajacied behoort onder Koeman doorgaans tot het keurkorps van Oranje, waardoor meespelen op het EK aannemelijk was geweest voor de vleugelaanvaller. Vanwege de coronacrisis is het eindtoernooi door de UEFA echter verplaatst naar de zomer van 2021.

De verhuurde aanvaller maakte bij terugkeer in de Johan Cruijff ArenA geen bijster sterke indruk, wat de twijfels over zijn toekomst verder deed toenemen. Babel zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer bij Galatasaray, maar de Turkse topclub zou volgens Hurriyet liever hebben dat hij deze zomer van club wisselt. De Oranje-international drukt daarnaast met een jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro behoorlijk zwaar op de begroting van Galatasaray. De club wil met de vijf miljoen euro die normaal gesproken de komende twee jaar aan Babel zou worden betaald ervoor zorgen dat Onyekuru definitief overkomt van AS Monaco.

Hurriyet weet voorts te melden dat zaakwaarnemer Winnie Haatrecht momenteel op zoek is naar een geschikte oplossing voor Babel. Ajax lijkt de meest logische kandidaat om de aanvaller definitief over te nemen, maar het is niet bekend of directeur voetbalzaken Marc Overmars dat ook van plan is en wat de transfersom exact zou moeten zijn. Babel speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer Liverpool, TSG Hoffenheim, Besiktas en Fulham.