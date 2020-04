Man United lijkt haast te moeten maken na geruchten over Chinese miljoenen

Odion Ighalo kende een voortvarende start bij Manchester United, dat de aanvaller voor zes maanden huurt van Shanghai Shenhua. Er zijn inmiddels geruchten op gang gekomen dat de spits uit Nigeria bij terugkeer in China een tweejarig contract met een weeksalaris van circa 455.000 euro kan ondertekenen. Ighalo zou in dat geval in twee jaar tijd ongeveer 23 miljoen euro kunnen bijschrijven, zo wist Sky Sports te melden. Een definitief besluit is echter nog niet genomen, daar Manchester United nog geen contractvoorstel heeft gedaan.

"Er ligt nog geen aanbieding op tafel", vertelt Ighalo aan Elegbete TV. "Maar het seizoen is nog bezig en de huurovereenkomst loopt nog door. Ik heb bepaalde principes voor wat ik allemaal doe. Ik bid altijd tot God." De routinier liet zich in ieder geval niet gek maken door alle geruchten over het mogelijke exorbitante salaris in China. "Ik heb er al verschillende gekke tweets over gelezen en mensen reageren soms op de gekste manieren. Sommigen zeggen dat ik terug moet gaan naar China, terwijl anderen een langer verblijf bij Manchester United adviseren." Zijn huidige verbintenis in Shanghai loopt door tot eind 2021.

"Heb je mij er al iets over horen zeggen?", vraagt Ighalo zich hardop af. "Als dit seizoen is afgelopen en ik twee aanbiedingen van twee clubs heb, dan ga ik erover nadenken. Dan bid ik ook tot God met de vraag wat ik moet doen. Beslissingen neem ik niet zomaar en laat me niet van de wijs brengen door wat mensen zeggen. Ik nam genoegen met een minder salaris bij Manchester United omdat ik dat wilde. Alles is dus mogelijk, maar ik wil het seizoen beëindigen als huurling. Daarna zien we wel weer verder."

"Je gaat niet overhaast te werk door te zeggen: ‘Ik ga hier of hier heen’. Ik moet het seizoen tot een goed einde brengen, daarna ga ik met mijn zaakwaarnemer praten. Dan zullen we alle opties eens rustig doorlopen", voegt Ighalo daaraan toe. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet zich begin maart uit over het eventuele aanblijven van de aanvaller. "Het kan zo zijn dat we in de zomer inzetten op contractverlenging, wie zal het zeggen?" Ighalo kwam nog niet in actie in competitieverband. In de Europa League en FA Cup kwam hij tot dusver tot vier doelpunten en een assist.