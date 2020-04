Liverpool-huurling oppert drie scenario's: 'Heb momenteel antwoord niet'

De toekomst van Marko Grujic lijkt ongewis. De 24-jarige middenvelder staat al sinds 2016 onder contract bij Liverpool, maar een vaste plaats bij the Reds heeft hij nooit weten te veroveren. Grujic, die in de afgelopen jaren tweemaal is uitgeleend door Liverpool, praat na afloop van dit seizoen met de clubleiding over zijn toekomst op Anfield. Zijn contract in Engeland loopt nog ruim drie jaar door.

Grujic wil graag weten of hij nog voorkomt in de plannen van manager Jürgen Klopp. "Ik weet zeker dat we het gaan hebben over wat de beste optie is voor Liverpool en voor mijzelf", aldus de aan Hertha BSC verhuurde middenvelder in gesprek met The Athletic. "Ik ben geen aankomend talent meer. Op 24-jarige leeftijd moet ik belangrijke stappen gaan zetten voor het verdere verloop van mijn loopbaan."

"Ik moet rustig nadenken over wat er binnenkort gaat gebeuren", vervolgt Grujic zijn relaas. "Kan ik het beste wachten op mijn kans bij Liverpool of is een volgende verhuurperiode de beste optie? Of moet ik wellicht definitief van club wisselen? Daar heb ik momenteel niet het antwoord op, alles ligt dus nog open." Een langer verblijf in de Bundesliga ziet Grujic wel zitten. "Ik heb in de afgelopen twee jaar veel belangrijke ervaring opgedaan. Ik heb als speler zeker vooruitgang geboekt."

Grujic kwam voor het uitbreken van het coronavirus tot 3 doelpunten in 22 wedstrijden namens Hertha. De Servische middenvelder werd eerder door Liverpool verhuurd Cardiff City. De jeugdexponent van Red Ster Belgrado, voor wie ruim vier jaar geleden zes miljoen euro werd neergelegd, kwam tot dusver tot veertien duels in het shirt van de koploper in de Premier League.