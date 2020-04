‘Ik ben Barcelona dankbaar, maar ik ben nu echt een ‘Madridista’’

Takefusa Kubo streek afgelopen zomer neer bij Real Madrid, maar van een debuut namens de Koninklijke is het nog niet gekomen voor de Japanner. De achttienjarige aanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan Real Mallorca en zou zondag eigenlijk met zijn tijdelijke werkgever op bezoek gaan in het Santiago Bernabéu. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis is LaLiga echter stil komen te liggen, waardoor Kubo zijn eerste wedstrijd in het stadion van Real nog even uit moet stellen.

“De waarheid is dat ik enorm veel zin had in deze wedstrijd. Alle wedstrijden zijn belangrijk voor mij, maar deze was speciaal geweest”, vertelt hij in gesprek met AS. “Ik heb er nog niet eerder gespeeld, maar ik kijk er enorm naar uit. Het moet enorm motiverend zijn om het veld op te stappen en tijdens de warming-up 85.00 man te zien zitten. Je kunt daar niet slecht spelen, dat is onmogelijk.”

Kubo kent een verleden in de jeugd van Barcelona, waar hij in 2015 echter moest vertrekken toen duidelijk werd dat de aartsrivaal van Real de regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers had overtreden. Inmiddels voelt hij zich meer een speler van de Madrilenen dan van Barça: “Ten eerste moet ik zeggen dat ik Barcelona enorm dankbaar ben, net als FC Tokyo dat mij opnam na de straf, Yokohama Marinos dat mij een half seizoen heeft gehuurd en nu Mallorca.”

“Hetzelfde geldt voor alle spelers, de managers en de mensen die mij hebben geholpen te groeien. Toen ik de juiste leeftijd had bereikt, kreeg ik de geweldige kans om een team uit te zoeken en dat werd Real Madrid omdat zij geïnteresseerd waren. Daar ben ik erg blij mee en nu ben ik echt een Madridista”, gaat hij verder.

De jonge Japanner hoopt daarom bij Mallorca stappen te kunnen zetten, zodat hij zich daarna op een doorbraak in het wit kan richten: “Het hangt allemaal van mezelf af. Op dit moment moet ik het bij Mallorca zo goed doen als ik kan, om te laten zien dat ik het niveau aankan. Het is duidelijk dat een club als Real anders is dan de rest. Alle spelers daar zijn van het hoogste niveau en het is moeilijk om er een plekje te veroveren. Maar ik blijf hard werken en ik wacht op mijn kans. Als die komt, zal ik ervan profiteren.”