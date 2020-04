‘Tottenham Hotspur vreest crisis en zet Kane voor 230 miljoen in etalage’

De coronacrisis zou een vertrek van Harry Kane bij Tottenham Hotspur weleens kunnen bespoedigen. Onder meer de Daily Mail weet te melden dat voorzitter Daniel Levy bereid is om de aanvaller voor een recordbedrag van om en nabij de 230 miljoen euro te laten gaan. Kane, wiens contract bij Tottenham nog ruim vier jaar doorloopt, is in de Engelse media al meermaals gelinkt aan Manchester United.

Levy vreest de financiële gevolgen van de coronacrisis voor the Spurs en zou daarom overwegen om Kane na afloop van dit seizoen te verkopen, om zo de druk op de begroting grotendeels weg te nemen. De Noord-Londense club is bezig met de afbetaling van het vorig jaar geopende nieuwe stadion, dat een kostenplaatje van ruim een miljard euro met zich meebracht. Vanwege de huidige crisis zijn al verschillende medewerkers met verlof gestuurd en hebben in totaal 550 medewerkers te horen gekregen dat het salaris tijdelijk met twintig procent is verlaagd.

Kane, ook al genoemd bij onder meer Manchester City, Barcelona en Real Madrid, liet zich onlangs in een Instagram Live-sessie met oud-speler Jamie Redknapp uit over zijn toekomst op clubniveau. "Ik houd van Spurs en dat zal altijd zo blijven. Maar ik heb ook altijd gezegd dat zodra ik het gevoel krijg dat we niet meer vooruitgaan als team of niet langer de juiste kant opgaan, ik niet iemand ben die blijft om het blijven. Ik ben een ambitieuze speler, ik wil mezelf verbeteren, beter worden en een absolute topspeler worden. Het hangt er allemaal van af wat er met het team gebeurt en welke vooruitgang we met het team boeken. Het is dus niet zeker dat ik hier voor altijd zal blijven, maar het is ook niet uitgesloten dat dat wel gebeurt", aldus Kane, momenteel herstellende van een hamstringblessure.

Analist Danny Murphy vindt dat Manchester United er deze zomer alles aan moet doen om Kane naar Old Trafford te halen. "Ze zijn dichter bij het winnen van de Premier League en Champions League dan veel mensen denken", vertelt de oud-speler van onder meer Liverpool aan de Daily Mail. "Het laatste puzzelstukje is echter een aanvaller van wereldklasse. Daarom zaten ze in januari ook achter Erling Braut Haaland aan. Mocht Kane beschikbaar zijn, dan moet Manchester United er alles aan doen om dat buitenkansje te benutten, zelfs als daar een recordbedrag voor moet worden neergelegd." Paul Pogba is met 105 miljoen euro de duurste inkomende transfer ooit van the Red Devils.

"Het is de rijkste club in Engeland", vervolgt Murphy zijn analyse. "Als er ooit een tijd is geweest om die financiële krachten aan te wenden, dan is het nu om zo de beste aanvaller van het land weg te halen bij Tottenham. Manchester United moet gewoon het geld uitgeven aan Kane. Met hem erbij kan het elftal echt de aanval inzetten op de top in de Premier League", zo besluit de analist zijn relaas over Kane. Mocht Kane inderdaad voor circa 230 miljoen euro van club wisselen, dan is hij in een klap de duurste speler ooit. Het record is momenteel in handen van Neymar, die in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap maakte van Barcelona naar Paris Saint-Germain.