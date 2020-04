‘Neymar vertelde ons dat hij hem zou gaan provoceren, dat vindt hij leuk’

Paris Saint-Germain balanceerde in de Champions League even op het randje van de uitschakeling nadat de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund dankzij twee doelpunten van Erling Braut Haaland met 2-1 werd verloren. PSG slaagde er in de return echter in om orde op zaken te stellen door een 2-0 zege met goals van Neymar en Juan Bernat. Eerstgenoemde reageerde tijdens die wedstrijd ook op een eerdere provocatie van Haaland, wat hem later weer op een berisping van de UEFA kwam te staan wegens ‘onsportief gedrag’.

Haaland gooide voor aanvang van de kraker extra olie op het vuur door via social media een foto te verspreiden met daarop ‘Parijs, mijn stad, niet die van jullie’. Neymar antwoordde tijdens het duel door de manier waarop Haaland zijn doelpunten viert na te doen en volgens Marquinhos was dit een vooropgezet plan van zijn landgenoot: “Er was veel gebeurd in Duitsland”, blikt de verdediger terug bij Despimpedidos.

Neymar houdt zichzelf fit tijdens de quarantaine

“Hun spelers hadden commentaar, ze riepen naar ons en bespotten ons in de tunnel. We maakten een aantal fouten die we ook in die wedstrijd tegen Barcelona (de befaamde 6-1 Remontada, red.) hadden gemaakt en dat gaf Dortmund weer extra vertrouwen.” Een getergde Neymar nam zich daarom voor om te reageren: “Hij vertelde ons dat hij Haaland zou gaan provoceren”, gaat Marquinhos verder.

“Dit soort dingen vindt hij leuk. Hij is niet alleen een voetballer, hij is ook iemand die risico’s wil nemen en uitdagingen aangaat, hij reageert op provocaties. Hij vertelde mij dat hij het zou gaan doen, waarna ik hem vroeg of hij kon wachten tot na de wedstrijd. ‘Laat me met rust, hou me niet tegen’, reageerde hij voordat hij scoorde en het op die manier vierde”, sluit Marquinhos af.