‘Recordaankoop Tottenham blijft nadrukkelijk op radar Barça staan’

Tottenham Hotspur betaalde Olympique Lyon afgelopen zomer zestig miljoen euro voor Tanguy Ndombélé en de middenvelder is daarmee ruimschoots de duurste aankoop uit de geschiedenis van de Londenaren. De Fransman weet in zijn eerste seizoen zijn stempel echter nog niet te drukken op het spel van the Spurs en moet onder manager José Mourinho meestal genoegen nemen met een rol als invaller.

L’Équipe weet zondag te melden dat Ndombélé niet tevreden is over deze situatie en in gesprek met zijn entourage zinspeelt op een snel vertrek bij Tottenham. De zesvoudig international van Frankrijk zou hebben laten weten dat hij niet van plan is om ook een dergelijk tweede seizoen door te maken bij de club en als de situatie in het restant van het seizoen, als dat vanwege de coronacrisis uitgespeeld kan worden, niet verandert, hij wil vertrekken.

Barcelona heeft volgens de doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant al laten weten geïnteresseerd te zijn als Ndombélé op zoek wil naar een nieuwe uitdaging. Daarnaast sluimert er op de achtergrond nog de belangstelling van Real Madrid, dat afgelopen zomer ook al in de markt was voor de middenvelder. De interesse van de Koninklijke is echter minder concreet dan die van de aartsrivaal uit Catalonië.

De relatie tussen Ndombélé en Mourinho kreeg eerder deze week overigens een nieuw hoofdstuk toen de Portugees zich, ondanks de lockdown, bij het woonadres van de middenvelder meldde voor een trainingssessie. Ndombélé was volgens L’Équipe ‘verrast’ door het verzoek van zijn trainer, aangezien hij zich in de week ervoor nauwelijks buiten had laten zien. Hij voldeed echter wel aan de wens van Mourinho en werkte onder diens leiding een korte oefensessie in het park, die later weer werd opgepikt in de Britse pers en voor de nodige ophef zorgde.