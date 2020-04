Xherdan Shaqiri looft ‘grote held’: ‘Ik deed ook zijn haarstijl na’

Xherdan Shaqiri had nooit verwacht dat hij het zo ver zou schoppen als profvoetballer. De middenvelder van Liverpool en het nationale elftal van Zwitserland genoot als tiener van de kunsten van Ronaldo; de oud-aanvaller uit Brazilië was zijn absolute idool. “Ik was weg van hem. Het was geweldig om Ronaldo te zien spelen. Hij was mijn grote, grote idool”, memoreert Shaqiri via de officiële kanalen van Liverpool.

“Ik deed ook zijn haarstijl na. Dat driehoekje in 2002”, verwees Shaqiri naar het aparte kapsel van de Braziliaan op het WK van 2002. “Ze kwamen op school niet meer bij toen ik dat kapsel ook had. Maar ik was weg van hem en dat ben ik nog steeds.” Ronaldo vertelde overigens later dat hij het zat was dat zijn knieblessure voor de start van het WK hét gesprek was. Daarom koos hij voor dat kapsel en zijn opzet slaagde. “Iedereen was mijn blessure vergeten. Ik ben niet trots op dat kapsel, het was wel heel raar”, zei de Braziliaan, die zijn land naar de wereldtitel leidde en met acht goals topscorer van het toernooi werd.

“Ik hoop Ronaldo ooit een keer te ontmoeten”, vervolgt de 28-jarige Shaqiri. “Ik deed hem niet speficiek na. Iedere voetballer is anders en heeft andere kwaliteiten en capaciteiten. Maar destijds was hij mijn grote held. Ik was thuis aan het huilen toen Brazilië op het WK van 1998 de finale van Frankrijk verloor.” Hoewel Shaqiri nimmer de wereldfaam van zijn idool vergaarde, mag ook hij tot dusver terugblikken op een verdienstelijke loopbaan.

Shaqiri kwam via FC Basel bij Bayern München en Internazionale terecht en verdiende na drie jaar Stoke City een transfer naar Liverpool. Na acht hoofdprijzen in dienst van Bayern heeft de middenvelder inmiddels ook drie prijzen met de Merseyside-club gewonnen. De teller staat inmiddels op twee Champions League-zeges, met Bayern en Liverpool. “Als ik heel eerlijk ben: ik had nooit verwacht dat ik zo’n loopbaan zou hebben. Soms sta ik erbij stil en vertel ik mijn familie: ‘Kijk waar ik heb gespeeld en hoeveel prijzen ik heb gewonnen’. Het is gewoon ongelooflijk.”

“Niet iedereen kan zeggen dat hij de Champions League met twee verschillende teams heeft gewonnen”, vervolgt Shaqiri. “Of zo veel prijzen met Bayern. Of in Zwitserland met FC Basel. Het is een droom hoe ik elke dag beleef. En ik geniet er ook van. Mijn familie en de mensen die ik ken, zijn trots op mij.” Blessureleed en de moordende concurrentie hebben ervoor gezorgd dat Shaqiri dit seizoen niet veel voor Liverpool heeft gespeeld. Hij kwam tot dusver niet verder dan tien duels in alle competities; daarin stond hij ook nog eens maar 286 minuten binnen de lijnen.