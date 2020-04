Jefferson Farfán krabbelt terug na commotie: ‘Het was maar een grap’

Jefferson Farfán insinueerde deze week dat hij het niet eens was met de maatregelen die zijn club Lokomotiv Moskou heeft genomen als gevolg van de coronacrisis. De spelersgroep van de Russische topclub ging akkoord met een salarisverlaging van veertig procent, maar de voormalig aanvaller van PSV liet op Instagram blijken dat hij het daar totaal mee oneens is. “Ze willen me naaien”, verzekere de 35-jarige Peruviaan. De uitlatingen zorgden voor de nodige commotie en Farfán benadrukt nu dat hij het helemaal niet zo bedoelde.

Farfán hield op zijn Instagram-account een livestream met Roberto Guizasola, met wie hij samenspeelde bij Alianza Lima en het nationale elftal van Peru. “Ze mogen aan alles van me komen, behalve aan mijn geld", zo vertelde een geïrriteerde Farfán via het sociale media-kanaal. “Ze hebben me een brief in het Russisch gestuurd, ik snapte er helemaal niks van. Ik heb hem verscheurd, ze willen me naaien.” De uitspraken vielen niet in goede aarde, en al helemaal niet bij de fans van Lokomotiv. De laatste officiële wedstrijd van Farfán dateert immers van 4 mei vorig jaar.

Sindsdien revalideert Farfán, die ook nog eens anderhalf miljoen euro per jaar verdient én een aflopend contract heeft, van een zware knieblessure. De ex-speler van PSV zag zich genoodzaakt om via Instagram te reageren op de commotie die was ontstaan onder de fans van Lokomotiv. “Helaas zijn mijn uitlatingen, die als grap bedoeld waren, verkeerd geïnterpreteerd. Tussen alle grappen door gaf ik aan dat ik het niet eens was met de salarisverlaging waar alle spelers akkoord mee waren gegaan. We kwamen al dagen voor de livestream tot een akkoord met de club”, benadrukt hij.

“Ik wil benadrukken dat het om een grap ging en dat ik volledig achter de beslissing sta. Juist in deze moeilijke tijden moeten we solidariteit en begrip tonen en daarom steun ik mijn club meer dan ooit.” De salarisverlaging geldt in ieder geval tot 31 mei, de dag waarop de hervatting van de Russische competitie momenteel gepland staat. Nummer twee Lokomotiv staat met nog acht wedstrijden te spelen negen punten achter Zenit Sint-Petersburg.