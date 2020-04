‘De druk zou nóg groter zijn, maar Joao Félix past meer bij Barcelona’

Het rendement van Joao Félix in het tenue van Atlético Madrid heeft de voorbije maanden voor de nodige discussie gezorgd. Alleen voor Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (135 miljoen euro) werd op het gebied van vaste transfersommen zonder variabele clausules ooit meer betaald: de Spaanse topclub betaalde Benfica vorig jaar zomer liefst 126 miljoen euro. Tot dusver heeft de twintigjarige Portugees echter nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en is de vraag na nog geen jaar al of het wel een geslaagd verstandshuwelijk is.

João Mario, ploeggenoot van Joao Félix bij het nationale elftal van Portugal, is één van de personen die zich heimelijk afvraagt of zijn landgenoot wel bij Atlético past. De middenvelder kwam in het verleden voor onder meer Sporting Portugal en Internazionale uit en speelt sinds vorig jaar voor Lokomotiv Moskou. “Atlético is, van buitenaf gezien, een team een zeer goede werkethiek. Alsof het een Italiaans team betreft dat in Spanje speelt”, vertelt de Portugees international in gesprek met Eleven Sports.

“Natuurlijk is het niet makkelijk om van Benfica, een team waar tachtig procent van het balbezit bestaat uit collectief aanvallend voetbal, naar Atlético over te stappen. Plus de druk die het prijskaartje met zich meebrengt”, stelt João Mario. “Bij een club als bijvoorbeeld Barcelona zou de druk waarschijnlijk nóg groter zijn, maar vanwege zijn manier van spelen past Joao Félix daar meer.”

Het is zeker niet de eerste keer dat João Mario vraagtekens zet bij de transfer van Joao Félix naar het Wanda Metropolitano. “Voetballers zijn aan kritiek onderhevig, maar als je een voetballer van negentien jaar voor zo veel geld koopt kun je niet verwachten dat hij degene is die alle problemen gaat oplossen en al helemaal niet in een team dat vanwege zijn tactische spel meer weg heeft van een team in de Serie A”, zei de middenvelder in januari.

Joao Félix, die een contract voor zeven seizoenen tekende, maakte afgelopen seizoen indruk door 15 keer te scoren in 26 competitiewedstrijden voor Benfica. In het tenue van los Colchoneros kwam de Portugees tot 6 doelpunten en 3 assists in 32 officiële duels. De eerste scheurtjes in de samenwerking waren al na enkele maanden zichtbaar, toen Diego Simeone er steevast voor koos om de Portugees voortijdig naar de kant te halen. In totaal speelde de recordaankoop slechts zeven keer een volledige wedstrijd uit.