Lazio valt aan: ‘Hebben jullie de beelden van Cristiano Ronaldo gezien?'

Lazio is sinds de start van de coronacrisis altijd een fervent voorstander van de hervatting van de Serie A geweest. Het team van trainer Simone Inzaghi is voor het eerst in jaren een serieuze titelkandidaat en voorzitter Claudio Lotito wilde zelfs in maart al dat de trainingen werden hervat. Het kwam de Romeinse club, die na 26 speeldagen maar een punt minder dan lijstaanvoerder en titelverdediger Juventus heeft, op veel kritiek te staan.

“Lazio verdient meer respect”, benadrukt Arturo Diaconale, directeur communicatie van Lazio, in gesprek met Radiosei. “Er zijn voortdurend vooroordelen jegens Lazio.” Italië was hoe dan ook tot vrijdag qua doden het zwaarst getroffen land ter wereld. Nu zijn de Verenigde Staten het centrum van de pandemie. Italië registreerde zaterdag 619 nieuwe sterfgevallen, aldus een regeringswoordvoerder, waardoor het totaal nu op 19.468 komt. Italië verlengt de lockdown die vanwege het coronavirus van kracht is tot zeker 3 mei, zo meldde de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdagavond tijdens een persconferentie.

Conte beloofde tijdens de persconferentie wel dat er gepast zal worden gereageerd als voor 3 mei blijkt dat hij de maatregelen kan versoepelen. De lockdown gold tot nu toe tot 13 april, maar deze wordt zodoende met bijna drie weken verlengd. Ook de komende weken kunnen er dus hoogstwaarschijnlijk geen trainingen plaatsvinden, hooguit in mei.

De beelden van Cristiano Ronaldo op Madeira waren dan ook een hard gelag voor Lazio. De vedette van Juventus keerde in de eerste week van maart terug naar het Portugese eiland, omdat zijn moeder in het ziekenhuis was opgenomen. Toen het weer beter met haar ging, werd Ronaldo geadviseerd om niet meer te reizen. Hoewel ook in Portugal wordt geadviseerd om zo veel mogelijk binnen te blijven, zijn de coronaregels minder streng dan in Italië. Ronaldo trainde deze week dan ook even in het stadion van CD Nacional. Het zorgde voor enige commotie in Portugal en de beelden bereikten ook Italië.

“Hebben jullie de beelden van Cristiano Ronaldo gezien?”, gaf Diaconale aan. “De spelers van Lazio bleven thuis, maar ik zag dat de Portugese televisie prachtige beelden uitzond van een training van Cristiano Ronaldo in een stadion. Anderen kunnen rustig in het buitenland trainen, wij niet. Professionele voetballers doen er goed aan om actief te blijven, maar degenen in Italië hebben niet dat voordeel.”

In Portugal was volop te doen over de zogenaamde privileges van Ronaldo ten opzichte van de lokale bevolking. Pedro Ramos, de regionale minister van Volksgezondheid op Madeira, sprak dat echter tegen. “Cristiano heeft geen speciale permissie om te trainen. Natuurlijk heeft hij het recht om te trainen, zolang hij de regels respecteert, net zoals alle andere mensen. Er zijn absoluut geen privileges. Alle inwoners mogen zo nu en dan het huis verlaten, zolang zij maar niet voor een bijeenkomst zorgen en een veilige afstand houden van andere mensen.” Daar was op de beelden hoe dan ook geen sprake van.

“We strijden met zijn allen tegen deze pandemie. De beste speler van de wereld moet zijn status nu gebruiken om het goede voorbeeld te geven”, benadrukte Ramos in gesprek met Portugese media. “Maar volgens mij doet Cristiano dat ook. Hij was maar even in het stadion. Er is geen enkel probleem.”