Arsenal biedt 50 miljoen op vervanger Aubameyang

(AS)

James Rodríguez heeft gesprekken gevoerd met Manchester United en Juventus over zijn toekomst. De nummer tien van Real Madrid mag komende zomer voor dertig miljoen euro verkassen. (AS)

AS Saint-Étienne en Lille OSC willen Adil Aouchiche wegkapen bij Paris Saint-Germain. De zeventienjarige middenvelder vraagt een salaris van 50.000 euro per maand en een tekenpremie van meerdere miljoenen. (L'Équipe)

Chelsea ziet in Ben Chilwell nog altijd de droomkandidaat voor de linksbackpositie. The Blues hopen de vleugelverdediger van Leicester City voor 57 miljoen euro binnen te halen. (Daily Mail)