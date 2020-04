‘Real Madrid had meest ambitieuze transfertarget voor crisis al bijna binnen’

Real Madrid had zichzelf vlak voor het uitbreken van de coronacrisis al zo goed als verzekerd van de komst van Kylian Mbappé, zo is de overtuiging van oud-voetballer Jérôme Rothen. De voormalig speler van AS Monaco en Paris Saint-Germain zegt tegenover Radio Montecarlo dat de transfer van Mbappé naar Real uitgesteld is, maar zeker nog niet van de baan is.

"Ik weet uit bronnen dat Kylan Mbappé al bijna van PSG naar Real Madrid ging. Maar door de coronacrisis wordt de transfer zeker uitgesteld", aldus Rothen, die vorig jaar de primeur over de transfer van Antoine Griezmann naar Barcelona had. "Maar Mbappé heeft een contract tot medio 2022 en zal dat onder geen beding meer verlengen. Naar mijn mening is het dan ook slechts een kwestie van tijd voordat Mbappé naar Real Madrid gaat, waarschijnlijk in 2021."

Real Madrid heeft volgens Rothen komende zomer niet de financiële middelen om Operación Mbappé, volgens hem 'het meest ambitieuze transferproject van de club op dit moment', te voltooien. AS bracht eerder overigens vergelijkbaar nieuws: volgens de Spaanse sportkrant verlaagt PSG de vraagprijs voor Mbappé in 2021 van 300 naar 150 miljoen euro, om een transfervrij vertrek van de 21-jarige spits te voorkomen.

Mbappé staat al veel langer op de radar bij Real. De Koninklijke wilde de aanvaller in 2017 al overnemen van AS Monaco, maar de Franse aanvaller verkoos toen een overstap naar Paris Saint-Germain. Dat had te maken met de grote concurrentie bij Real, destijds bestaande uit Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale, waardoor Mbappé vreesde om op de bank terecht te komen in het Santiago Bernabéu.