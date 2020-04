‘Erling Braut Haaland was een kleine jongen, we lachten hem vierkant uit’

Erling Braut Haaland verraste aan het begin van het kalenderjaar vriend en vijand door bij Borussia Dortmund te beginnen met liefst twaalf goals in zijn eerste acht officiële wedstrijden. Ook Ruben Gabrielsen, die met Haaland samenspeelde bij Molde FK, had de enorme opmars van de negentienjarige spits niet voorzien. "Toen hij binnenkwam bij Molde was hij nog maar een kleine jongen", aldus de verdediger, die nu actief is voor Toulouse.

Het Noorse Molde nam Haaland begin 2017 als zeventienjarig talent over van Bryne FK, dat net naar het derde Noorse niveau was gedegradeerd. "Hij was in het begin eigenlijk niet zo goed", zegt Gabrielsen tegenover GFNF. "Ik dacht: oké, misschien kan hij een leuke speler in de Noorse competitie worden. Maar toen werd hij ziek en raakte hij geblesseerd. We zagen hem een hele tijd niet en toen kwam hij terug als een reus. Hij was gewoon een beest geworden!"

Gabrielsen herinnert zich de wedstrijd van Molde tegen Brann op 1 juli 2018. "Haaland had in de week voorafgaand zelfs op de training geen één keer gescoord. We lachten hem vierkant uit. Toen hoorde ik dat hij in de basis stond tegen Brann en dacht ik: waarom spelen we met deze gast? Maar na vijftig minuten had hij vier goals gemaakt", zegt de 28-jarige Noor, die Haaland zich vervolgens als 'een komeet' zag ontwikkelen.

Haaland maakte op 1 januari 2019 de overstap naar Red Bull Salzburg en maakte vanaf zijn tweede half jaar in Oostenrijk enorme indruk met 28 goals in 22 duels. Gedurende afgelopen winterstop telde Dortmund vervolgens twintig miljoen euro neer voor de Noorse aanvaller. "Vanaf dat moment in Noorwegen is het hard gegaan", weet Gabrielsen. "Ik moet gewoon lachen als ik op mijn telefoon kijk en zie dat hij er weer een paar heeft ingeramd in de Champions League. En als hij verdedigers het leven zuur maakt moet ik ook lachen, want ik weet hoe het voelt. Dat is mij ook overkomen."