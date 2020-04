‘Luis Suárez had Barcelona verlaten als ik daar de trainer was geworden’

Hoewel Luis Suárez nog een lucratief contract bij Barcelona heeft tot medio 2021, denkt de 33-jarige Uruguayaan volgens zijn landgenoot Sebastián Abreu aan een terugkeer naar zijn thuisland. Abreu, die tussen 2007 en 2012 samenspeelde met Suárez bij het nationale elftal van Uruguay, polste de aanvaller van Barça in december vorig jaar naar eigen zeggen om naar Nacional terug te keren.

Abreu, die ook wel bekendstaat onder zijn bijnaam El Loco, is inmiddels 43 jaar, maar is nog altijd actief als profvoetballer. Afgelopen december werd bij Nacional, de club waar Suárez zijn voetballoopbaan begon en waar Abreu gedurende drie periodes speelde, trainer Álvaro Gutiérrez ontslagen. Abreu had de serieuze hoop om trainer-speler te worden bij de Uruguayaanse topclub en wilde direct stunten door Suárez binnen te halen.

"Ik had echt een serieuze kans om daar trainer te worden", zegt Abreu. "Ik vroeg toen aan Luis: 'Het is nog niet concreet, maar er is misschien een mogelijkheid. Wat is jouw situatie?' Waarop hij zei: 'Als jij trainer wordt, dan ga ik praten met Sofia (Balbi, de vrouw van Suárez, red.). Ik heb je altijd gezegd dat als jij trainer wordt ik terug zou kunnen gaan naar Nacional."

"Teruggaan naar Nacional is altijd iets geweest dat Luis motiveert, het zou een mooie uitdaging zijn geweest", aldus Abreu, die het avontuur zag afketsen, omdat Nacional in plaats van hem koos voor Gustavo Munúa als trainer. Abreu is nu actief als speler-trainer van Boston River, een andere club uit Uruguay die eveneens uitkomt op het hoogste niveau.