‘Van Tadic had ik de hoogste verwachtingen, echt een soort Cristiano Ronaldo’

Luciano da Silva heeft inmiddels een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. De veertigjarige Braziliaan stond jarenlang onder de lat bij FC Groningen en speelde in zijn periode bij De Trots van het Noorden samen met spelers als Virgil van Dijk, Luis Suárez en Dusan Tadic. Van laatstgenoemde had Luciano als speler van FC Groningen de hoogste pet op, zo onthult hij in gesprek met VICE.

Groningen nam Luciano in de zomer van 2007 over van Germinal Beerschot. Gedurende diezelfde transferperiode maakte Suárez juist de overstap van Groningen naar Ajax, waardoor Luciano niet lang met hem samenspeelde. "Ik heb nog twee weken met Suárez getraind voordat hij naar Ajax vertrok", zegt de goalie, die een stuk langer samenspeelde met Van Dijk, namelijk drie seizoenen tussen 2010 en 2013. "Zelfs toen hij jong was imponeerde hij al door zijn lengte en zijn stemgeluid. Iedereen had meteen respect voor hem."

Toch had Luciano niet verwacht dat Van Dijk, die inmiddels voor Liverpool uitkomt, zo goed zou worden. "Nee, ik zag wel dat hij veel talent had, maar dat hij de Champions League zou winnen en de beste verdediger van de wereld zou worden had ik niet verwacht. Je ziet ook genoeg spelers met kwaliteiten die het uiteindelijk niet in de top terechtkomen. Gibril Sankoh was bijvoorbeeld ook echt een topverdediger. In die tijd was hij beter dan Van Dijk."

Vanaf 2010 speelde Luciano ook nog twee seizoenen samen met Tadic. "Van die drie gasten had ik de hoogste verwachtingen dat Tadic de top zou bereiken", zegt Luciano, die zelf van tot 2014 onder contract stond bij Groningen, waarna hij vanwege een ernstige knieblessure moest stoppen met profvoetbal. "Na de training bleef Dusan zeker een uur langer op het veld dan de andere spelers. Hij was echt een soort Cristiano Ronaldo. Vorig jaar met Ajax tegen Real Madrid was hij op zijn best. Ik ben een Real-supporter, dus hij heeft toen mijn dag verpest. Maar tegelijk was ik zo blij voor hem", zo doelt Luciano op de Champions League-wedstrijd van Ajax bij Real (1-4), waarin Tadic met een schot in de kruising voor de derde Amsterdamse treffer zorgde.