‘Ik zou Aubameyang adviseren naar een betere en grotere club te gaan’

Pierre-Emerick Aubameyang moet weg bij Arsenal als hij prijzen wil winnen. Dat is de mening van Pierre Alain Mounguengui, voorzitter van de voetbalbond van Gabon. De dertigjarige aanvaller annex Gabonees international maakte in januari 2018 voor ruim zestig miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Arsenal.

Aubameyang maakte, alle competities meegerekend, 61 doelpunten. Dit seizoen was de aanvaller in de competitie tot dusverre zeventien goals. “Ik wil niet zeggen dat Arsenal niet ambitieus is, maar Arsenal heeft niet zoveel ambities als sommige andere clubs in Europa” vertelt Mounguengui aan ESPN.

“Op individueel niveau beschouwen we hem allemaal als een van de beste spelers ter wereld, ik zou hem adviseren naar een betere en grotere club te gaan.” Arsenal staat op dit moment negende in de Premier League. De Londenaren kwalificeerden zich sinds het seizoen 2015/16 niet meer voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Aubamenyang verloor twee finales met Arsenal, zowel de eindstrijd van de League Cup in 2018 als die van de voorbije editie van de Europa League. “Aubameyang is een voetballer van wereldklasse”, vervolgt de sportbestuurder. Voor iedereen die geen grote prijs heeft gewonnen, is voetbal een collectieve sport. Hij heeft niks met Arsenal gewonnen, het is een collectief falen.”