‘Ik wilde Zidane’s excuses niet accepteren en heb hem twee jaar niet gesproken’

Zinédine Zidane maakte een geweldige carrière als speler mee, maar de huidige trainer van Real Madrid zal zich het einde van zijn loopbaan anders hebben voorgesteld dan daadwerkelijk het geval was. Zizou kreeg in de verlenging van de finale van het WK van 2006 namelijk een rode kaart vanwege een kopstoot op de borst van de Italiaanse verdediger Marco Materazzi, waarna Frankrijk de eindstrijd na het nemen van strafschoppen verloor.

Willy Sagnol stond in die wedstrijd samen met Zidane op het veld en de voormalige verdediger onthult twaalf jaar later woedend te zijn geweest op zijn landgenoot: “Je stapt de kleedkamer binnen, je hebt verloren, je hebt een jongen die aan het praten is en zijn excuses aanbiedt, maar je hoort er niets van! Je bent zwaar teleurgesteld en je zit in je eigen wereld”, blikt Sagnol terug in gesprek met AS.

“Ik wilde zijn excuses niet accepteren en ik wilde ook niet met hem praten. Dat was niet het juiste moment. Ik moest naar de wc, waar ik 250 sigaretten in 10 minuten rookte. Zo kon ik eraan ontsnappen”, gaat de oud-verdediger verder. Doordat Sagnol, in tegenstelling tot veel van zijn ploeggenoten, niet van de partij was bij het door Frankrijk gewonnen WK van 1998 en EK van 2000, zou hij uiteindelijk geen hoofdprijs winnen met les Bleus.

Het duurde dan ook even voordat de relatie met Zidane hersteld werd: “We hebben bijna twee jaar niet met elkaar gesproken. In 2008, na het EK, ging ik trouwen. Mijn vrouw vertelde mij dat ik hem moest uitnodigen. Ik heb hem opgebeld, maar hij kon ’s avonds niet naar het feest komen. Het maakte me wel blij om hem in de ochtend te zien arriveren. We hebben samen een aperitiefje genuttigd.”