Real Madrid werkt aan nieuw contract tot medio 2025

Niet alleen Galatasaray en Besiktas hebben interesse in Trezeguet. Inmiddels ziet ook Newcastle United toekomst in de vleugelaanvaller annex Egyptisch international van Aston Villa. (Diverse Engelse tabloids)

Maurizio Sarri staat open voor een hereniging met Ngolo Kanté. Juventus weet dat Chelsea wacht op een goed geldbedrag, maar hoopt Miralem Pjanic, Daniele Rugani of Alex Sandro als wisselgeld te betrekken. (Tuttosport)

AC Milan wil drie spelers als wisselgeld in een mogelijke deal met Brescia over Sandro Tonali betrekken. Het gaat om Matteo Gabbia, Alessandro Plizzari en Tommaso Pobega. (La Gazzetta dello Sport)