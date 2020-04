Halsema kritisch op Eindhovense collega: ‘Daar houdt hij zich niet aan’

De KNVB sprak eerder deze week de hoop uit halverwege juni de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te kunnen hervatten. Niet lang daarna diende zich al een eerste complicatie aan, toen de Eindhovense burgemeester John Jorritsma liet optekenen vanwege het coronavirus liever geen voetbal meer te willen zien in zijn stad. Zijn Amsterdamse collega Femke Halsema vindt nu dat Jorritsma zich met zijn uitspraken niet aan eerder gemaakte afspraken heeft gehouden.

“We hebben een landelijke afspraak gemaakt als burgemeesters, samen met het kabinet, dat we daar op dit moment geen uitspraken over doen. Daar heeft de burgemeester van Eindhoven zich niet aan gehouden”, stelt Halsema in gesprek met AT5. Jorritsma liet naast zijn uitspraken over het spelen van wedstrijden ook optekenen te willen gaan handhaven als PSV in mei de training hervat.

“Amsterdam trekt hierin gelijk op met de andere steden en met het kabinet. Op dit moment is voetbal verboden. Het kabinet zal rond 21 april opnieuw met maatregelen komen en vaststellen wat er wel en niet mag”, vervolgt Halsema haar relaas. “Wij wachten daarop en praten daar ondertussen over met het kabinet. Ik ga niet vooruitlopen op de afspraken die we aan het maken zijn.”

Halsema geeft aan dat Amsterdam nauw samenwerkt met het kabinet en de andere gemeenten. Jorritsma heeft wat haar betreft dan ook voor zijn beurt gesproken: “Het is heel simpel. Er mag nu niet gevoetbald worden. Wat er in mei gebeurt, is op dit moment onduidelijk. Daarvoor neemt het kabinet op dit moment een beslissing en dat doet ze na overleg met de gemeenten. Pas als die beslissing bekend is, treed ik naar buiten.”