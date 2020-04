‘Tijdens het EK kreeg ik de vraag of ik interesse had in Internazionale’

Paul Scholes speelde in zijn actieve loopbaan uitsluitend in het tenue van Manchester United. Dat deed de oud-middenvelder in twee periodes: hij zette in mei 2011 een punt achter zijn loopbaan, om in januari 2012 op zijn beslissing terug te komen. Slechts één keer leek Scholes de mogelijkheid te hebben om voor een andere club uit te komen, maar het bleef uiteindelijk om onbekende redenen bij oriënterende belangstelling.

“Ik heb nooit vernomen dat een club interesse in mij had”, zo verzekert Scholes in gesprek met BBC Sports. “Ik heb één keer een telefoontje gehad, van de voormalige zaakwaarnemer van Bryan Robson. Hij belde mij tijdens het EK in 2000 en ik kreeg de vraag of ik interesse had in een overgang naar Internazionale. Maar dat was ook meteen het enige telefoongesprek ooit. Ik heb daarna nooit meer wat gehoord en de manager heeft mij ook nooit iets gezegd.”

Scholes speelde in totaal 718 duels voor Manchester United. “Ik speelde voor mijn jeugdliefde”, blikt de oud-international terug op zijn spelersloopbaan. “Ik was een jongen uit Manchester en wonnen prijs na prijs. Als de manager mij verteld had dat hij mij niet meer wilde, dan was ik ongetwijfeld ingegaan op eventuele interesse van een buitenlandse topclub. Maar nooit was er de behoefte om na te denken over clubs als Barcelona, Real Madrid of AC Milan.”

“Ik speelde al voor de grootste club ter wereld, Manchester United. We wonnen niet zo vaak de Champions League als had gemoeten, maar we waren minstens net zo goed als die teams, zelfs beter.” Scholes won liefst elf landstitels met the Mancunians en tweemaal de Champions League. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson als manager slaagde Manchester United er niet meer in om serieus om de landstitel mee te doen. Clubs als Chelsea, Liverpool en met name Manchester City maakten de voorbije jaren de nodige progressie.

De winterse komst van Bruno Fernandes heeft hoe dan ook effect gesorteerd. Manchester United is al elf duels op rij ongeslagen en staat maar drie punten achter de top vier van de Premier League. “Ze misten zijn kwaliteiten op het middenveld. Hij lijkt ook een echte leider, dat ontbrak eveneens. Fernandes is iemand die datgene brengt wat helaas op Old Trafford niet aanwezig was. Hij heeft iedereen wakker geschud. Het team speelt goed en er worden weer doelpunten gemaakt. Een briljante speler die voor verbinding heeft gezorgd.”

Scholes denkt dat Manchester United nog steeds niet kan wedijveren met andere clubs. “Liverpool en Manchester City liggen mijlenver voor", beaamt de oud-middenvelder. "Ze moeten nog drie, vier spelers halen, maar voor het eerst in lange tijd is er het gevoel dat ze het gat met de top kunnen dichten.” Fernandes speelde negen duels in alle competities sinds zijn komst van Sporting Portugal. Daarin was hij goed voor vier assists en drie treffers.