‘Borussia Dortmund wil meer dan 100 miljoen, dat kunnen ze vergeten’

Jadon Sancho geldt al geruime tijd als een van de meest begeerde spelers van Europa en voordat de voetbalwereld werd stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus, heerste de verwachting dat hij na dit seizoen de volgende stap in zijn loopbaan zou gaan zetten. Paul Merson vraagt zich echter af of de aanvaller van Borussia Dortmund wel in aanmerking komt voor een megatransfer, nu de hele voetbalwereld op z’n kop is gezet en het einde van de crisis nog niet in zicht is.

“Alle geruchten over Sancho die meer dan honderd miljoen euro zou moeten kosten zijn wat mij betreft enorm opgeblazen. Er wordt gemeld dat Borussia Dortmund een dergelijk bedrag vraagt voor een van de grootste talenten van Europa, maar dat kunnen ze vergeten”, laat de Arsenal-icoon optekenen in de Daily Star. “Er is geen enkele kans dat dat zal gebeuren. Het is voorbij, over en uit.”

“Het kan niet zo zijn dat topclubs hun personeel zonder salaris naar huis sturen en op het moment dat de transfermarkt opengaat met dit soort bedragen gaan strooien. Het gaat dan niet alleen om de transfersom, spelers in die prijsklasse kosten ook nog eens 340 duizend euro per week aan salaris en dat gaat gewoon niet gebeuren”, vervolgt Merson zijn verhaal.

“De wereld is niet alleen veranderd voor iedereen op deze planeet, maar ook voor het voetbal. De kans is aanwezig dat we voorlopig geen enorme transfers meer zullen zien. Hoe zou het er, gezien de huidige financiële situatie, uitzien als clubs die nu moeite hebben om hun staf te betalen, tegen deadline day een miljard of wat dan ook uit hebben gegeven aan nieuwe spelers? Er zou een opstand komen”, sluit hij af.