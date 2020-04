‘Soms gaat dat met kunst- en vliegwerk, Ajax weet dat dit mijn hoofdjob is’

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de voetballerij en dat is niet anders in de Keuken Kampioen Divisie. In een competitie waard de gemiddelde salarissen toch al niet torenhoog zijn, zal het verlies van inkomsten er bij veel clubs inhakken. Routinier Frank Korpershoek is naast voetballer van Telstar ook jeugdtrainer bij Ajax en hij vraagt zich af hoe de toekomst van de Eerste Divisie eruit zal zien.

“Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hoeven zich niet druk te maken over het leven na het voetbal, maar dat is wel anders voor iemand bij Telstar. Wij moeten ook nadenken over onze tweede loopbaan”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Korpershoek weigert wel om zichzelf een ‘semiprof’ te noemen: “Zie dit maar als een extra opleiding waar ik ook nog een vergoeding voor krijg”, gaat hij verder.

Soms is het voor de 35-jarige middenvelder niet altijd even makkelijk om zijn twee functies te combineren: “Bij Telstar trainen we meer dan bij menig Eredivisie-club. Dus soms gaat het met wat kunst- en vliegwerk. Op maandag trainen we twee keer en rij ik door naar Amsterdam. Op dinsdag en donderdag trainen we gelukkig maar één keer en op zaterdag, na de uitlooptraining, ga ik ook naar De Toekomst.” Korpershoek kan echter wel rekenen op de steun van zijn twee werkgevers: “Ajax weet dat Telstar mijn hoofdjob is en Telstar geeft waar dat mogelijk is ruimte.”

De routinier kan zelf prima rondkomen met zijn twee salarissen, maar weet dat dit voor veel van zijn medespelers niet zo is. Korpershoek heeft dan ook het idee dat gemiddelde leeftijd in de Keuken Kampioen Divisie steeds lager komt te liggen: “Steeds meer spelers kiezen voor een amateurclub en een gewone baan. Ook in onze kleedkamer zijn er jongens die moeite hebben om rond te komen. Ze wonen nog thuis en beginnen het seizoen zonder contract. Dat hou je wel even vol, maar ergens moet er ook geld binnenkomen.”