‘Hij kan op het middenveld datgene worden wat Ramos in de defensie is’

Diego Forlán voorziet een mooie toekomst voor Federico Valverde. De middenvelder maakte in de zomer van 2016 de overstap van Peñarol naar Real Madrid, waar hij in de voorbije twaalf maanden definitief is doorgebroken. Valverde, 21 jaar, werd door Julen Lopetegui definitief aan de A-selectie toegevoegd en groeide vervolgens onder leiding van Zinédine Zidane uit tot een vaste waarde in het hoogste keurkorps.

Forlán, die in zijn actieve loopbaan voor onder meer Villarreal en Atlético Madrid speelde, volgt de ontwikkeling van Valverde nauwgezet. “Hij heeft de kwaliteiten om nog verder te groeien”, vertelt de oud-voetballer, nu trainer van Peñarol. “Het is een goede jongen en een goede professional. Zijn ontwikkeling verbaast me allerminst, dat gaat gepaard met zijn leeftijd. Ik zag een paar jaar geleden al dat hij de nodige kwaliteiten had.”

“Valverde krijgt steeds meer zelfvertrouwen, hij is volwassener, hij doet ervaring op en zal een speler worden waar de fans van Real Madrid nog vele jaren van zullen genieten”, zo voorziet Forlán. “Ik durf zelfs te zeggen dat hij op het middenveld datgene kan worden wat Sergio Ramos in de defensie is.”

Valverde kwam tot dertig duels namens Real Madrid Castilla, alvorens hij aan Deportivo la Coruña werd uitgeleend. In Galicië, waar hij onder meer Clarence Seedorf als trainer had, speelde hij 25 duels, maar dat was niet voldoende om degradatie af te wenden. Valverde heeft inmiddels 57 duels in alle competities voor Real Madrid afgewerkt.