‘Ze moeten hem net zo behandelen als Liverpool met Klopp heeft gedaan’

Frank Lampard heeft met Hakim Ziyech alvast een speler voor aankomend seizoen binnen en daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven voor de manager van Chelsea. Glenn Hoddle, een van zijn voorgangers bij the Blues, hoopt dat de club in de komende jaren goed naar de voormalige middenvelder zal luisteren op het gebied van aankopen. Hij verwijst daarbij naar de komst van Andriy Shevchenko in 2006, die tegen de zin van José Mourinho door eigenaar Roman Abramovich naar Londen werd gehaald en uiteindelijk zelfs een grote rol speelde in het vertrek van Mourinho.

“Als je naar de selectie kijkt, moet je je afvragen wat er boven zijn hoofd gebeurt wat betreft het rekruteren van nieuwe spelers. Frank heeft volgens mij een duidelijk transferbeleid nodig om dit team vooruit te kunnen helpen. Hij raakt de juiste snaar op het trainingsveld en ook op voetballend gebied, maar de volgende belangrijke fase voor hem wordt hoe de club zal opereren op de transfermarkt”, schrijft Hoddle in het nieuwe boek The Boss - Chelsea managers from Ted Drake to Frank Lampard.

“Als Frank de spelers krijgt die hij wil hebben, en niet de spelers die iemand anders wil hebben, maakt hij een goede kans om over twee of drie jaar mee te kunnen strijden om de Premier League-titel. Chelsea moet Frank behandelen op dezelfde manier als waarop Liverpool Jürgen Klopp heeft behandeld, geef hem de tijd om de boel opnieuw op te bouwen en geef hem de spelers die hij wil hebben. Hij moet een duidelijk pad voor zich hebben liggen en er moet duidelijk gecommuniceerd worden. Dit is niet altijd het geval geweest in het verleden.”

Hoddle is onder de indruk van wat Lampard tot dusver heeft laten zien: “Hij zat pas een jaar bij Derby County en stapte daarna al over naar Chelsea, met alle extra druk die daarbij komt kijken. Frank is een clublegende en dat zorgt voor nog meer druk. Chelsea is nu in goede handen. Kijk naar de manier waarop ze spelen en de manier waarop Frank de jonge spelers heeft ingepast, terwijl hij tegelijkertijd nog moet leren hoe het is om in de Premier League te managen. Dit allemaal in meenemend, doet hij het geweldig.”