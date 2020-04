Zaterdag, 11 April 2020

'Plan C' van Barcelona speelt voor Bayern München

Liverpool en Manchester United zijn elkaars concurrenten in de strijd om ‘de beste zestienjarige in Engeland’. Het gaat om Carney Chukwuemeka, een bijzonder talentvolle middenvelder van Aston Villa. (The Sun)

De belangstelling voor Thomas Partey neemt zienderogen toe. In navolging van Arsenal en Manchester United hebben nu ook Roma en Internazionale belangstelling voor de middenvelder van Atlético Madrid. (AS) (AS)

Kingsley Coman is 'het plan C' van Barcelona. Indien de komst van Lautaro Martinez of Neymar niet haalbaar is voor de Catalanen, dan wordt de focus verlegd naar de aanvaller van Bayern München. (Sport)

AC Milan werkt achter de schermen aan de continuïteit van Alessio Romagnoli en Ante Rebic. De club wil het contract van de verdediger met enkele jaren verlengen en de aanvaller definitief van Eintracht Frankfurt overnemen. (Sky Italia)

Chelsea is bereid om Ngolo Kanté te verkopen indien een geïnteresseerde club met een goed bod komt. Zinédine Zidane hoopt dat Real Madrid in staat is om zijn landgenoot aan te trekken. (Diverse Spaanse media)