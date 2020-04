Arne Slot: ‘Hij bereikte iets waar Ajax 25 jaar naar smachtte’

AZ imponeert dit seizoen met aanvallend voetbal, overwinterde in het toernooi om de Europa League en zegevierde in wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV. De kans is aannemelijk dat er een streep door het restant van het seizoen gaat en de droom van Arne Slot om kampioen van Nederland te worden uiteenspat. “Mocht het niet verder gaan dan blijft dit seizoen lijkt mij sowieso in ieders herinnering”, verzekert de coach van AZ echter.

“Als men later zegt: ‘AZ speelde toen echt fantastisch voetbal’ dan is het voor mij zéker geen weggegooid jaar”, benadrukt Slot in gesprek met de Volkskrant. De oud-voetballer wil altijd prijzen winnen, maar tegelijkertijd óók in de herinnering van mensen komen. “Prijzen worden ieder seizoen uitgereikt, maar zelfs sommige Champions League-winnaars vergeet je direct, omdat het voetbal niet boeide.”

Slot geniet van mooi voetbal en inventieve keuzes van collega-trainers. Zoals bijvoorbeeld de manier waarop Napoli onder Maurizio Sarri speelde. “Dat voetbal was echt niet normaal mooi. Net als het spektakelvoetbal dat AZ speelde onder Co Adriaanse. En weet je nog dat Peter Bosz bij Heracles een seizoen lang maar drie verdedigers opstelde? Of toen Louis van Gaal Edgar Davids centraal achterin opstelde tegen Borussia Dortmund?”

De oefenmeester deinst er zelf ook niet voor terug om zo nu en dan een gok te wagen, zoals bijvoorbeeld Jordy Clasie een aantal duels als centrumverdediger te laten spelen. “Het moet wel werken, anders komt het je geloofwaardigheid niet ten goede. Jordy is voetbalintelligent en een uitstekende opbouwer. Ik wil zoveel mogelijk goede voetballers in de ploeg en die wil ik dan keihard laten werken.”

Het goede seizoen van AZ ten spijt, Slot is niet iemand die hoog van de toren blaast. Het ene moment word je op handen gedragen, maar het verleden telt vaak niet in de voetballerij. “Erik ten Hag bereikte vorig seizoen iets waar Ajax 25 jaar naar smachtte: de halve finale van de Champions League. Plús de dubbel. Toch was hij zes maanden later regelmatig onderwerp van kritiek. Onvoorstelbaar, maar het gebeurt gewoon.”